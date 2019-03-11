Potasyum, bakır, manganez, kalsiyum, demir, çinko ve selenyum gibi mineraller açısından oldukça zengindir. Bu mineraller, vücuda giren mikroorganizmaların bağışıklığa sistemine karşı açtığı savaşta, bağışıklık sistemine yardımcı olur.

Yer fıstığının faydaları nelerdir?

Damar sağlığını korur

Oleic ve benzeri doymamış yağ asitleri damar sağlığı açısından önemli bir yere sahiptir. Damarlarda meydana gelmesi muhtemel tıkanma probleminin önüne geçip kan düzeyini dengeleyen bu asitler, yer fıstığının içerisinde bol miktarda bulunur.

Vücudun gelişme sürecine katkıda bulunur

Vücut sağlıklı bir şekilde gelişim gösterebilmek için protein ve aminoasit gibi besin değerlerine ihtiyaç duyar. Bu maddelerin vücuda dahil edilebilmesi için beslenme düzeni doğru bir şekilde planlanmalıdır. Yer fıstığı, protein ve aminoasit açısından ek besin takviyeleri sıralamasında yumurta ve beyaz etin ardında üçüncü sıradadır. Gün içerisinde bir avuç yer fıstığı tüketmek, vücudun ihtiyaç duyduğu protein oranının yaklaşık olarak %30'unu karşılar.

Cilt problemlerini giderir

Cilt sağlığı için vücudun en çok ihtiyaç duyduğu vitamin, E vitaminidir. Yer fıstığı, içeriğinde bol miktarda bulunan E vitamini sayesinde cildin deforme olmasına sebep olan bakterilere karşı verilen savaşa yardımcı olur. Siyah nokta ve akne gibi cit sorunlarının ortaya çıkmasına engel olur.

Saçların dökülmesini önler

E vitamini cildin yanı sıra saçlar açısından da oldukça önemli bir besin değeridir. Dökülme problemini önleyerek saçların daha canlı ve parlak bir görünüme kavuşmasını mümkün kılar.

Zararlı bakterileri vücuttan uzaklaştırır

Yer fıstığı bazı bölgelerde kaynatılır ve o şekilde tüketilir. Bu yöntem, yer fıstığının içerdiği biochanin maddesini dört kart artırır. Biochanin maddesi, vücudun içerisindeki tüm zararlı hücrelerin ve maddelerin idrar vasıtasıyla sökülüp atılmasını sağlar.