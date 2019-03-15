Mantar zehirlenmesi her yıl olduğu gibi sonbahar ayları ile birlikte artan durumlar arasındadır. Sonbahar aylarında yağan yağışlarla birlikte mantarların artması ve bireylerin bilinçsizce bu mantarları toplayıp tüketmesi mantar zehirlenmelerine yol açıyor. Ölümcül sonuçlarda doğurabilen bu durumla ilgili vatandaşlar da araştırmalarda bulunuyorlar. Özellikle doğada çok sayıda mantar bulunmaktadır. Bu mantarların türlerine göre zehirli olanı ve olmayanı vardır. Bazı mantarların çok küçük bir parçası bile insanları zehirleyebilecek kadar etkilidir. Peki mantar zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Mantar zehirlenmesi nasıl anlaşılır? İşte bu sorunun yanıtı…

Mantar zehirlenmesi belirtileri nelerdir?

Mantarlar orman altları ve çayırlarda yetişirler ve bazıları zehirlenmeye neden olur. Mantarların 100 kadar zehirli türü vardır. Amanita Phalloides, amanita muscaria ve amanita verna gibi mantar türleri çok zehirlidir. Mantar türleri etki bakımından çeşitlidir. Sinir ve sindirim sistemine etki yapanları vardır. Sonuç olarak karaciğer ve böbrek yetmezliğine bağlı ölüm gerçekleşir.

Zehirlenmeler en fazla yağışların çok olduğu sonbahar ve ilkbahar aylarında görülür; ancak, mantarlardan turşu yapılması, bu mevsimlerin dışında da mantar zehirlenmelerinin görülmesine neden olmaktadır. Ülkemizde mantar zehirlenmelerinin çoğu doğadan toplanan yabani mantarların bilinçsizce tüketilmesi sonucu gelişmektedir.

Belirtiler 2-3 saat içinde ortaya çıkar. Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, dolaşım sistemi yetmezliği ve depresyon görülür. Mantarın türüne göre tansiyonda düşme, aşırı terleme, kasılma, halusinasyon ve koma görülebilir. Ölüm oranı çok düşüktür.

Belirtiler 6-24 saat sonra veya daha geç ortaya çıkar. Yendikten 6-8 saat sonra kusma ve ishal görülür. İshal giderek ağırlaşır su ve tuz kaybına yol açar. Su ve tuz kaybı karaciğer ve böbrek yetmezliğine neden olur. Kan dokusunda bozulmalar ve konvülsiyonlar dikkati çeker. Tedavisi güçtür. Yüksek ihtimalle 24 saat içinde ölümle sonuçlanır.

Mantar toksininin yoğunluğunu azaltmak için kişi ilk fırsatta bol su içirilerek kusturulur. En yakın zamanda tıbbi tedaviye başlanması gerekir. Bu nedenle hemen bir doktora başvurmanız gerekir.