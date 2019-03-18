40 yaş üstü erkekler için önerilen besinler bakın neler?

YEŞİL ÇAY



Yeşil çay, erkeklerin hormonlarını düzenlemede yardımcı olan en iyi çaylardan biridir. Özellikle metabolizmanın iyi çalışmasını ve kilo vermeyi sağlar. Yeşil çayın içerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde vücuttaki yağ kaybını hızlandırır. Beyin ve kalp sağlığını destekler. Bu yüzden 40 yaş üstü erkeklerin mutlaka diyet listesine eklemesi gereken çaylardan biridir.

DOMATES



Düzenli olarak yiyebileceğiniz en iyi yiyeceklerden biri de domatestir. Özellikle domates sosu, salça ve çorba olarak kullanabileceğiniz domates, antioksidan ve likopen açısından oldukça zengindir. Araştırmalara göre prostat sağlığını geliştirmek için birçok çalışmada likopen bulunmuştur. Domateslerdeki likopen, prostat kanseri riskinin azalmasına yardımcı olur. Yüksek C vitamini içeren domates, doğal kanser öldürücüsü olarak bilinir. Bunun dışında kalori olarak çok az miktara sahiptir.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Yeşil yapraklı sebzeleri artık herkes tüketmesi gerektiğini biliyor ancak 40 yaş üstü erkekler bu noktada daha fazla yeşil yapraklı sebze yemesi gerekiyor. Koyu yeşil yapraklı sebzeler, beyniniz, kalbiniz, sindirim sisteminiz, kemikler ve cinsel sağlığınız için birçok fayda sağlar. Bu sebzeler kalsiyum açısından yüksektir ve kemik sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu noktada yeşillikleri tüketirken, brokoli, roka, brüksel lahanası ve lahana olduğundan emin olun. Bu sebzeler özellikle 40 yaş üstü erkekler için büyük önem taşır.

BALIK



Omega-3 yağ asitleri bakımından yüksek olan balıklar, her erkeğin tabağında bulunması gerekiyor. Sardalye, uskumru, somon, ringa balığı, hamsi ve ton balığı gibi balıklar erkeklerin beyni, kalbi ve prostat sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Balık prostat açısından en iyi yiyeceklerden biri olarak kabul edilir. Araştırmalara göre balıkta bulunan bir bileşenin prostat kanserinin yayılmasını durdurabileceğini ortaya koymuştur. Prostat ve cinsel sağlık için önemli olan omega-3 yağ asitleri ve çinko bakımından yüksektir. Özellikle alzheimer hastalığının oluşumunu engeller.

SAĞLIKLI YAĞLAR



Balıklara ek olarak, bitki bazlı yağlara da ihtiyacımız vardır. Özellikle fındık, avokado, zeytin ve zeytinyağı gibi gıdalar kalp sağlığını büyük oranda destekliyor. Sağlıklı yağlar hem prostat hem de iltihapla mücadele eder. Kalp sağlığınızı iyileştirmenin yanı sıra, cinsel sağlığınızı ve erektil işlevinizi de arttırır.

Bu listedeki yiyecekler, prostat sağlığı, kalp sağlığı ve sağlıklı yaşlanma için kabul edilen Akdeniz diyetinin bir parçası olarak görülür. Fakat bu yiyeceklerin yanında işlenmiş gıdalardan ve şekerden uzak durmanız gerekir. Yaşam tarzınızda bu küçük uyarlamaları yapmak, vücudunuzun değişen ihtiyaçlarını karşılayabilir ve 40 yaşından sonra uzun yıllar boyunca sağlıklı olmanın tadını çıkarabilirsiniz.