Kolesterol düşüren yiyecekler hangileridir?

Kolesterolü düşüren besinler arasında ilk sırada badem yer alıyor. Badem hem sağlıklı kolesterolü fazlalaştırırken aynı zamanda zararlı kolesterolü de düşürüyor. Kolesterolü düşüren besinler arasında ilk sırada badem yer alıyor. Badem hem sağlıklı kolesterolü fazlalaştırırken aynı zamanda zararlı kolesterolü de düşürüyor. Bilinmelidir ki kötü kolesterol damarlarda birikir aynı zamanda kalbe giden kan akışını da kesebilir.

Badem dışında kolesterolü düşüren gıdalar arasında organik portakal suyu da vardır. Portakal suyunun da yapılan çalışmalar sonucunda zararlı yani kötü kolesterol seviyesini %8'e kadar çıkarabileceği ortaya çıktı.

Bunların dışında zeytinyağı da kolesterolü düşüren besinler arasında yer almaktadır. Zeytinyağı hem kalp dostu hem de antioksidan zenginidir. Günde iki yemek kaşığı kullandığınız takdirde kolesterol açısından faydalı olacaktır.

KOLESTEROL DÜŞÜREN YİYECEKLER

YULAF

KUŞKONMAZ

YABANMERSİNİ

BARBUNYA

AVOKADO

DOMATES

ÇİKOLATA