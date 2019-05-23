Cevizi suyunun faydaları şaşırtıyor! Cevizi suda 1 gece bekletip içerseniz...
Cevizin ne kadar faydalı bir besin olduğunu uzmanlar sıklıkla anlatıyor. Herkesin mutlaka tüketmesi gereken besinlerden olan cevizin faydaları saymakla bitmiyor... Hem ara öğün olarak, hem de tatlılarda, salatalarda ve mezelerde lezzetli ve faydalı bir alternatif olarak tükettiğimiz mucizevi besin cevizin suyu kendisinden de faydalı çıktı. Bir bardak suyun içine bir tam ceviz koyup bir gece bekleterek elde edilen ceviz suyunu düzenli tüketirseniz bakın vücudunuzda nelere fayda sağlıyor... İşte kilo vermeden, kolesterol dengelemeye kadar ceviz suyunun mucizevi faydaları…
Giriş Tarihi: 23.5.2019 17:22Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 17:28
Bir bardak suyun içine bir tam ceviz koyup bir gece bekleterek ceviz suyu elde etmeniz mümkün. Peki ceviz suyunun sağlığımıza faydaları neler? İşte cevabı...