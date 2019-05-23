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Cevizi suyunun şaşırtıyor! Cevizi suda 1 gece bekletip içerseniz...

Cevizin ne kadar bir olduğunu uzmanlar sıklıkla anlatıyor. Herkesin mutlaka tüketmesi gereken besinlerden olan saymakla bitmiyor... Hem ara öğün olarak, hem de tatlılarda, salatalarda ve mezelerde lezzetli ve faydalı bir alternatif olarak tükettiğimiz mucizevi besin cevizin suyu kendisinden de faydalı çıktı. Bir bardak suyun içine bir tam koyup bir gece bekleterek elde edilen ceviz suyunu düzenli tüketirseniz bakın vücudunuzda nelere fayda sağlıyor... İşte kilo vermeden, kolesterol dengelemeye kadar ceviz suyunun mucizevi

Giriş Tarihi: 23.5.2019 17:22 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 17:28
Cevizi suyunun faydaları şaşırtıyor! Cevizi suda 1 gece bekletip içerseniz...

Bir bardak suyun içine bir tam koyup bir gece bekleterek elde etmeniz mümkün. Peki ceviz suyunun sağlığımıza neler? İşte cevabı...

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Cevizi suyunun faydaları şaşırtıyor! Cevizi suda 1 gece bekletip içerseniz...
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