Körinin faydaları nelerdir? Körü nedir?

Köri, A bitamini, B vitaminleri, K vitamini, C vitamini ve E vitamini içerir. Ayrıca mineral bakımından da son derece zengin olan körinin içeriğinde magnezyum, fosfor, çinko, bakır, kalsiyum gibi mineraller bulunmaktadır.

Sindirim sistemini düzenler.

İltihap giderici özelliğe sahiptir. Romatizmal rahatsızlıklarda ve eklem ağrılarında destekleyici tedavi amaçlı kullanılabilir.

Sinir hücrelerine iyi gelir. Alzheimer, Parkinson gibi hastalıklar için koruyucu özellik sağlar.

Vücudu kansere karşı korur.

Antioksidan özelliği sayesinde sigaranın zararlı etkilerini azaltır.

Kemik sağlığını destekler, kemik erimesini geciktirir.

Bağırsak enfeksiyonları ile mücadeleye yardımcı olur, antibakteriyel özelliği vardır.

Kan basıncını düzenler ve kalp krizi riskini azaltır.

Karaciğer ile ilgili hastalıkların tedavisi için destekleyici olarak kullanılabilir.

Kolesterolü düzenler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Göz sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Tok tutar, kilo vermeye yardımcı olur.

Hazımsızlık problemi için tüketilebilir.

Köriyi et ve tavuk yemekleriyle beraber tüketebileceğniz gibi pilav ve makarnaya sos olarak da ekleyebilirsiniz.

Ayrıca bazı diyetisyenler tarafından körinin yeşil veya siyah çaya eklenerek ya da köri çayı olarak kullanılması da önerilmektedir. Yine de bir uzmana danışmadan zayıflama amaçlı tüketilmesi çok doğru değildir.