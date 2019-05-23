Normal doğumun faydaları nelerdir? Normal doğum yapmak sağlık açısından önemli!

Doğum o kadar yaygın bir şekilde tıbbi hale gelmiştir ki, çoğu durumda doğumda yardıma ihtiyacımız yoktur. Gebelik, doğum ve doğum tasarım açısından mucizevidir ve vücudunuz ve hormonlarınız doğum yapmak için yeterlidir. Anne veya bebeğin hayatını kurtarmak için sezaryenin önemli olduğu biliniyor ancak Dünya Sağlık Örgütü, bunun doğumların% 10-15'inde böyle olduğunu söylüyor. Dolayısıyla doğumların diğer% 85-90'ında doğal doğum hem bebek hem de anne için birçok fayda sağlayabilir. Bebeğinizin doğuş şekli önemlidir ve doğal bir doğum planlamanız bebeğinizin iyiliği için en güvenli ve en zararsız tercihtir.

BEBEĞİN NEFES ALMASINA YARDIM EDER

Doğum sırasında bebeğiniz katekolaminler adı verilen bir stres hormonu üretir. Stresli veya tehdit edici bir duruma cevaben üretilen "kavga" hormonudur. Katekolaminler, bebekler doğduğunda solunum adaptasyonuna yardımcı olur. Bunu, amniyotik sıvının akciğerlerinde emilimini artırarak ve yüzey aktif madde üretimini artırarak yapar. Sürfaktan, yeni doğan bebeğinizin doğumdan sonra akciğerlerini şişirmesine yardımcı olur.

GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ TEŞVİK EDER

Yenidoğanlar olgunlaşmamış bağışıklık sistemlerine sahiptir ve onları hastalıklardan korumak için alabilecekleri her türlü yardıma ihtiyaç duyarlar. Hamilelik sırasında bebeğiniz sizden maternal antikor alır, ancak çoğu doğum sırasında transfer edilir. Beyaz kan hücreleri aynı zamanda daha yüksek katekolamin seviyelerinin bir sonucu olarak artar.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER, BEBEĞİN ENERJİSİNİ ARTIRIR

Doğumdan sonra, bebeğiniz artık plasentadan sürekli bir besin almamaktadır. Sonuç olarak, kan şekeri seviyeleri düşmeye başlar. Bu normal olsa da, doğal doğumlu bebekler beyin hasarı gibi düşük kan şekeri (hipoglisemi) olumsuz etkilerine karşı korunur. Katekolaminler, bebeğinizdeki glikoz seviyelerini artırmaya yardımcı olur ve kan şekeri seviyelerini, süt gelinceye kadar (genellikle doğumdan birkaç gün sonrasına kadar) nispeten sabit tutar.

BEBEĞİNİZE OKSİJEN ARTIRIR

Doğal bir doğum sırasında bebeğiniz, kasılmalar (hipoksi) sırasında vücudunda mevcut olan stres hormonlarıyla düşük oksijen seviyelerine karşı korunur. Eğer normal doğum dışında sentetik oksitosin ile uyarılmışsa, doğal olmayan şekilde güçlü ve sık sık kasılmalara neden olabilir.