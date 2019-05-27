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Bu besinden uzak durun! Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı

Son zamanlarda çoğalan hastalıklardan dolayı yediğimiz besinlere daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlığımızı olumsuz etkileyecek besinlerden kaçınıp yerine sağlıklı besinleri koymak en doğrusu olacaktır. Bazı besinlerin faydalı olduğunu düşünsek de sağlığımıza zarar verecek bir madde içerdiği ortaya çıkabiliyor. Peki faydalı ve zararlarını bilmediğimiz nelerdir? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 27.5.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 27.5.2019 10:04
Bu besinden uzak durun! Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı

PATLAMIŞ MISIR

Patlamış mısır, sinir sisteminin düzgün çalışmasını sağlayan protein, altın, fosfor, demir, silikon ve magnezyum içerir. Patlamış mısırın içerdiği B vitamini de depresyon ve stresle savaşmaya yardımcı oluyor.

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Bu besinden uzak durun! Sinir sistemini bozduğu ortaya çıktı
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