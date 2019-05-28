Şeker kamışı suyunun faydaları nelerdir?

Şeker kamışı suyu, bol miktarda şu besinlerden içerir: potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, magnezyum, çinko, tiamin, riboflavin ve birkaç amino asit. Bir bardak şeker kamışı suyu (240ml), 180 kalori, 30 gram şeker ile birlikte gelir ve ayrıca diyet lifi açısından da yüksektir. Flavonoidler ve polifenolik bileşikler gibi antioksidanların varlığı genel sağlığızı arttırır ve oksidatif stresi azaltır.

Şeker kamışındaki doğal sakaroz, vücudunuza güne başlayabilen ve kaybedilen şeker seviyelerini yeniden kazanmak için vücudunuzdaki glikoz salınımını normalleştirebilecek doğru miktarda enerji verir. Ayrıca vücudu yeniden sulandırmak ve yorgunluğu gidermek için en iyi seçimdir.



Şeker kamışı suyunun diüretik özelliği, enfeksiyonls mücadele için gerekli bir bileşendir. Şeker kamışı suyunun içilmesi, idrar yolu enfeksiyonunun önlenmesinde, özellikle idrar yaparken yanma hissi yaşadığınızda ve ayrıca böbrek taşlarını da önlediğinde yardımcı olacaktır.



Şeker kamışı suyunu içmenin en iyi yolu, 2/3 bardak şeker kamışı suyuna 1 çay kaşığı limon suyu, zencefil suyu, yumuşak hindistan cevizi suyu (1/3 bardak) eklemektir. Bu meyve suyu idrarın serbestçe geçmesine yardımcı olur ve böbreğin iyi çalışmasını sağlar.



Şeker kamışı suyu, diş minesini güçlendiren ve çürümeye karşı koruyan kalsiyum ve fosfor gibi minerallerle doludur. Şeker kamışı suyunda bulunan büyük miktardaki besin maddesi, besin eksikliği nedeniyle oluşabilecek kötü nefes ile mücadeleye yardımcı olur.



Geleneksel Ayurveda'ya göre, şeker kamışı suyu karaciğerinizi güçlendirmek için bir eşsiz bir nimet ve sarılık için kanıtlanmış bir tedavi yöntemidir. Şeker kamışı suyundaki antioksidanlar karaciğeri enfeksiyona karşı korur ve kontrolde bilirubin seviyelerini düzenler. Şeker kamışı suyu vücudunuzu herhangi bir hastalıktan hızlı bir şekilde kurtarmak için gereken kayıp proteinler ve besin maddeleri ile yeniler.



Şeker kamışı suyunun içilmesi sindirim sisteminin korunmasına yardımcı olur. Potasyum mevcudiyeti ile sistemi iyi durumda tutmaya yardımcı olur, mide enfeksiyonunu önler ve kabızlık probleminin tedavisinde çok yardımcıdır.



Şeker kamışı suyunun, ateşli hastalıklar ile mücadele eden insanlar için büyük yararları olduğunu birçok çalışma ortaya çıkarmıştır. Ateşli hastalık durumunda, birey ateşi çeker, bu da vücutta protein yakalamalarına ve protein kaybına yol açar. Bebeklerde ve çocuklarda sık görülür. Şeker kamışı suyu, kaybedilen proteinin yenilenmesinde yardımcı olur ve iyileşme sürecini hızlandırır.



Şeker kamışı suyunun şaşırtıcı yararlarından biri sivilce ile savaşması, lekeleri azaltması, yaşlanmayı geciktirmesi ve cildin esnek kalmasıdır. Alfa hidroksi asitlerin cilt sağlığı için büyük yararları olduğu düşünülmektedir, en belirgin alfa hidroksi asitlerinden biri şeker kamışında cildin parlaklığını korumaya yardımcı olan glikolik asittir.

