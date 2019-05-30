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Epsom tuzunun faydaları nelerdir nasıl kullanılır?

Doğada yetişen bir mineral olan magnezyum sülfat olarak bilinen epsom tuzu, oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Sofra tuzu ile çokça karıştırılan epsom tuzu, esas olarak bir tuz çeşidir değil, tamamen farklı bir bileşendir. Peki Epsom tuzunun faydaları nelerdir nasıl kullanılır?

Giriş Tarihi: 30.5.2019 12:28
Epsom tuzunun faydaları nelerdir nasıl kullanılır?

Kullanım şekli olarak, suda çözeltisi tercih edilen epsom tuzu, duş sırasında deri tarafından emilerek de kullanımı sağlanabilir. Acı bir tada sahip olması dolayısıyla yemeklere katılması tercih edilmeyen epsom tuzunun, çözeltilerinin yanı sıra kürleri de yapılmaktadır. Epsom tuzunun faydaları ise şunlardır;

Epsom tuzunun faydaları nelerdir nasıl kullanılır?

  • Epsom tuzu çözeltisi içildiğinde, sindirim sistemini düzeltiyor, kabızlık ve gaz sıkışması gibi sorunları rahatlatıyor. Bu özelliği ile tarih boyunca da pek çok medeniyet tarafından kullanıldığı biliniyor.
  • Doğal olarak en güçlğ iltihap sökücülerden birisidir. Böbrek enfeksiyonlarında idrar sökücü görevindeyken, akciğer ve solunum yolları enfeksiyonlarına karşı da balgam sökücü ve iltihap kurutucu özelliği biliniyor
  • Ilık bir su içerisinde atılan epsom tuzu ile yıkanılan ayaklardaki ağrılar gidiriliyor, ayak kokusuna ve mantar oluşumuna karşı etkili bir etkisi oluyor
  • Saç bakımı ve saç kalitesi açısından oldukça etkili olan epsom tuzu, pek çok kozmetik firması tarafından da bu özelliği ile tercih ediliyor
  • Cilde çözeltisi sürüldüğünde, yumuşatıcı etkiye sahip olması dolayısıyla kremlerde çokça kullanılıyor
  • Enfeksiyon kapmaya müsait veya enfeksiyon kapmış açık yaralara, epsom tuzu kürü sürülündüğünde, enfeksiyonu kurutucu etkiye sahip olduğu biliniyor.

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Epsom tuzunun faydaları nelerdir nasıl kullanılır?
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