Haberler Sağlık Haberleri Epsom tuzunun faydaları nelerdir nasıl kullanılır?

Epsom tuzunun faydaları nelerdir nasıl kullanılır? Doğada yetişen bir mineral olan magnezyum sülfat olarak bilinen epsom tuzu, oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Sofra tuzu ile çokça karıştırılan epsom tuzu, esas olarak bir tuz çeşidir değil, tamamen farklı bir bileşendir. Peki Epsom tuzunun faydaları nelerdir nasıl kullanılır?

Giriş Tarihi: 30.5.2019 12:28