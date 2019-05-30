Limon suyunun faydaları nelerdir?

Diyetisyenlerden, onkolojist hekimlere dek pek çok uzman tarafından önerilen limon suyu, doğanın gerçek mucizelerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. 4-5 dakika kadar kaynatılmış limon suyunun, günde ortalama 1-2 defa tüketilmesinin etkileri, şu şekilde sıralanıyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

İçeriğindeki C vitamini ile, soğuk algınlığı ve grip enfeksiyonlarına karşı, özellikle soğuk kış aylarında vücudun savunma sistemini arttırarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor

KAN DOLAŞIMINI ARTTIRIYOR

Antioksidan özelliği sayesinde, limon suyu damar yollarını açarak kalp ve damar rahatsızlıklarına karşı dolaşım sisteminin sağlıklı bir şekilde sürmesini sağlıyor. Bunun ile birlikte, günde en az 1 defa tüketilen limon suyunun, kalp krizi riskini en aza indirgediği biliniyor

AKCİĞER VE SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINA KARŞI ETKİLİ

Limon suyunun bir başka özelliği de, balgam sökücü ve iltihap kurutucu özelliği ile, akciğer ve bronşitte oluşan iltihaplanmaları kurutuyor. Şiddetli öksürük kaynaklı olan rahatsızlıklarda, akciğerlerdeki solunum kabarcıklarını açarak, nefes almayı kolaylaştırıyor. Balgam sökmesinin yanı sıra, sinüzite karşı da etkili bir araç olarak kullanılıyor

KANSERE KARŞI ETKİLİ

Uzun süreli kullanımda, kansere yakalanma oranını düşürdüğü biliniyor. Bunun ile beraber, limon suyunun kansere yakalanmış hastalarda da, kanserli hücrelere karşı etkili bir doğal yöntem olduğu da kanıtlanmış durumda

KİLO VERMEYE YARDIMCI

Limon suyunun bir başka özelliği de, vücuttaki yağlanmaya karşı olan etkisi. Her sabah aç karna tüketilen limon suyu, diyetisyenler tarafından yağ yakıcı özelliği ile kilo problemi yaşayan bireylere öneriliyor

TANSİYONU DÜŞÜRÜYOR

Yaygın olarak kullanım alanı arasında bulunan tansiyon düşürme özelliği, kan basıncını düşürmeye yönelik olarak kan damarlarını açması sebebiyle çokça tercih ediliyor