Diyet bozduran 6 neden

ARA ÖĞÜN YAPMAK

Zayıflama diyeti uygulayan bireyler ara öğünleri gereksiz buluyor ve yapmayabiliyor. Oysa ara öğün yapmak kişiyi, masabaşı iş de yapsa vücudun kıtlık sinyali almasını, dolayısıyla yağları depo olarak tutmasını engelliyor. Ara öğün yapanlar kişilerde metabolizma çok daha hızlı çalışıyor. Masa başı işi de yapılsa vücut enerji harcamaya devam ediyor, yağlardan enerjiyi kullanıyor. Ara öğünsüz diyette vücut ihtiyacı olan enerjiyi kaslardan karşılıyor. Böylece yağ yakımı hedeflenirken kas yıkımı olmuş oluyor.

İŞTE HIZLI KİLO VERME DİYETLERİ VE HIZLA KİLO VERİRKEN YAPILAN O ÇOK ÖNEMLİ HATALAR...

KALORİ HESABI YAPMAK

Diyetisyen gözetiminde diyet yapanlar, günlük besinlerinin kalorisini öğrendikten sonra öğlen ve akşam yemeklerin kalorisini hesaplayıp bu kaloriye denk gelen dondurma, tatlı, fast food ya da başka yiyecekler tüketmeye çalışıyor. Fakat bu yöntem denge bozuyor. Günlük alınması gereken protein, yağ ve karbonhidrat miktarı karşılanamadığından kalori tutsa bile içerik yüzdeleri tutmadığından diyet etkili olamıyor.

DİYET LİSTESİNİ HATALI ALGILAMA

Örneğin kimi zaman diyetlerde dondurma, tatlılar veya ev yapımı hamburgerler gibi ufak kaçamaklar önerilebiliyor. Dondurma üzerinden gidecek olur isek hazır paketli dondurmaların kalorisi çok yüksek olduğundan tüketilmemesinde yarar var. Tatlıyı ve dondurmayı çikolata, fındık, fıstık soslarıyla tüketmek ise vücuda fazla miktarda şeker ve yağ alınmasına yol açmak anlamına geliyor. Tatlılarda ise şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilmesinde yarar var. Örnek verecek olursak 1 dilim baklavanın 250 kcal olduğunu biliyor muydunuz ?

ÇEVREDEN ETKİLENMEK

Zayıflama, hastalıklara özel spesifik diyetler, gebe beslenmesi veya kilo alım amaçlı olarak diyetisyenler tarafından kişiye özel olarak hazırlanan beslenme programları, bireyin sağlık koşulları, günlük beslenmesi, yaptığı iş ve çalışma hayatı, stres ve motivasyon düzeyi de göz önünde bulundurularak planlanıyor. Eğer diyet yapan kişi yemek yemeyi çok seviyor ve zorlanıyorsa, çevresinin destek olmaması nedeniyle diyetine devam edemiyor. "Pilavsız akşam yemeği olmaz" veya "bir dilim pizza ne olacak ki" gibi sabote edici ve çeldirici cümleler; diyeti bozmak için yeterli nedenler gibi görünüyor.

KAHVELERDE GİZLİ AJAN KREMA VE AROMALAR

Soğuk havalar sıcak içeceklerin tüketimini, sıcak havalar ise soğuk içeceklerin tüketimini artırıyor. Ikisinde de gizli bir tehlike var! Krema ve Aromalar Hem miktar, hem yağ, hem de şeker olarak geri dönüyorlar. Yemek konusunda olduğu gibi içecek konusunda da aşırıya kaçmamak önemli. Sade kahvenin kalorisi yok denecek kadar az, ancak kahve arome ve/veya krema ile karışım halinde olunca 400-500 kaloriyi buluyor. Ayrıca fazladan yağ ve şeker de depolanmış oluyor.

MEŞRUBATLAR

Günde 2-2,5 litre su tüketimi sağlıklı beslenmenin en temel parçası. Yaz aylarında en çok rahatsızlık veren konuların başında ödem geliyor. Bireyin içtiği su, ödem yani vücutta biriken fazla suyun dışarı atılmasını sağlamakta en etkili yöntem. Ödemi önleyici unsurların başında az kafein tüketmek, meşrubat yerine bol su içmek yer alıyor. Meşrubatların sıvı formda olmaları su yerine geçtikleri anlamına gelmiyor. "Ayrıca meşrubatları genellediğimizde ortalama 20 küp şekeri aynı anda yiyebilir miydiniz?" sorusunu sormak gerekiyor."