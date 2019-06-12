Mucize besinin suyunu her sabah içerseniz... İşte yağ yakan süper besin!
Zerdeçal diğer adıyla Curcuma Longafaydaları saymakla bitmeyen mucize bir besindir. Aynı zamanda medikal bir bitki olan zerdeçal birçok ilacın etken maddelerindendir. Şifacı bir besin olarak bilinen zerdeçaldan oluşan çeşitli tarifler uzmanlar tarafından verilir. Çeşitli hastalıklara kalkan olarak gösterilen zerdeçal çoğunlukla baharat olarak kullanılsa da tazesi ve hatta suyu da şifa dağıtır. Peki zerdeçalın faydaları neler? Zerdeçal suyu nasıl yapılır? Zerdeçal suyunun faydaları nelerdir? Zerdeçalı kimler tüketemez? Müthiş besin zerdeçal hangi hastalıklara şifa olur? İşte zerdeçalla ilgili merak edilenler ve zerdeçal suyunun faydaları...
Giriş Tarihi: 12.6.2019 16:04Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 16:21