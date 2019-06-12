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Mucize besinin suyunu her sabah içerseniz... İşte yağ yakan süper !

diğer adıyla saymakla bitmeyen mucize bir besindir. Aynı zamanda medikal bir bitki olan zerdeçal birçok ilacın etken maddelerindendir. Şifacı bir olarak bilinen zerdeçaldan oluşan çeşitli tarifler uzmanlar tarafından verilir. Çeşitli hastalıklara kalkan olarak gösterilen zerdeçal çoğunlukla baharat olarak kullanılsa da tazesi ve hatta suyu da şifa dağıtır. Peki neler? Zerdeçal suyu nasıl yapılır? nelerdir? Zerdeçalı kimler tüketemez? Müthiş besin zerdeçal hangi hastalıklara şifa olur? İşte zerdeçalla ilgili merak edilenler ve zerdeçal suyunun faydaları...

Giriş Tarihi: 12.6.2019 16:04 Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 16:21
Mucize besinin suyunu her sabah içerseniz... İşte yağ yakan süper besin!

diğer adıyla , medikal bir bitkidir. Oldukça besleyici ve olan bu bitki hastalıklara şifa oluyor.

Peki şifa dolu zerdeçallı su nasıl hazırlanır, ne zaman tüketilir, faydaları nelerdir?

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Mucize besinin suyunu her sabah içerseniz... İşte yağ yakan süper besin!
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