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Bu vücutta bırakmıyor! İşte tüyolar

dokularda aşırı sıvı birikmesi nedeniyle genellikle bacak, ayak, kollar ve ellerde şişlik ortaya çıkması ile karakterize bir sorunudur. Günlük hayatımızda küçük bir alanı veya tüm vücudu etkileyebilir. Ödeminin ortaya çıkmasında çok sayıda neden olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Uysal, basit yaşam değişikliklerinin ödemi azalttığına dikkat çekiyor. Peki ödemi vücuttan atmak için ne yapmalıyız? İşte altın değerinde ...

Giriş Tarihi: 3.7.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 11:46
Bu tüyolar vücutta ödem bırakmıyor! İşte ödem attıran tüyolar

ÖDEME KARŞI ALABİLECEĞİNİZ BASİT AMA ETKİLİ ÖNLEMLER…

, hemen herkesin az ya da çok tanıştığı bir sorun. Sabah uyanır uyanmaz yüzünüzün şiştiğini, yüzüğünüzün dar geldiğini ya da ayakkabılarınızı zor giydiğinizi fark ettiğinizde aklınıza ilk gelen neden, oluyor… Vücut ağırlığının artması, yüzük ve ayakkabıların sıkması, çorapların iz bırakması, yüzün şişmesi, kollarda ve bacak cildinde gerginlik ve sertlik, ödemin belirtileri olarak sıralanıyor.

Bu belirtiler, vücudunuzda en az 4-5 litre fazla su olduğu anlamına gelebiliyor. Vücudun hücreler arası sıvı hacminin artmasıyla ödemin ortaya çıktığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Uysal, ödemin önlenemez bir durum olmadığını, bazen basit yaşam şekli değişiklikleriyle ödemin azaltılabileceğine dikkat çekiyor. İşte ödeme karşı alabileceğiniz basit ama etkili önlemler…

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Bu tüyolar vücutta ödem bırakmıyor! İşte ödem attıran tüyolar
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