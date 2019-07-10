Uzmanlar uyardı! İşte asla çiğ tüketilmemesi gereken 5 besin

Çiğbesin tüketme akımı (Raw Foodism), besinlerin işlem görmeden ve pişirilmeden yenmesinin çok daha sağlıklı olduğunu savunur. Çiğ sebze tüketiminin sindirim ve genel sağlığa çok daha faydalı olduğu inanılır. Ancak bazı yiyecekler var ki hiçbir şekilde çiğ tüketime uygun değildir. Peki çiğ olarak tüketmemiz gereken besinler nelerdir? İşte çiğ tüketmememiz gereken 5 tehlikeli besin...
Giriş Tarihi: 10.7.2019 15:09Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 16:17
BROKOLİ
Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve lahana ailesinin diğer üyeleri lezzet olarak çiğ tüketilebilir sebzelerdendir. Ancak çiğ bir şekilde tüketildiklerinde çok daha fazla şişkinlik hissi verirler. Bu yüzden onları pişirmenizde fayda var.