Zehirli mantar anlaşılabilir mi? Zehirli mantar nasıl anlaşılır?

Türkiye'de tam 10 bin tür mantar çeşidi var bunların içinde 15 tanesi inanılmaz zehirli ve ölümlere neden oluyor. Peki Zehirli mantar anlaşılabilir mi? Uzm. Dr. Mustafa Atakan Canbulat, "Doğada yetişen mantarların zehirli mi? zehirli değil mi? ne kadar uzman olunursa olunsun tam olarak anlamak mümkün değildir. Zehirli mantarlardan kaçınmak istiyorsak kültür mantarı almamız gerekiyor" dedi.

Zehirli mantar nasıl anlaşılır? Mantar toplarken nelere dikkat edilir? Hangi mantarlar yenilebilir? Yağmur sonrası mantar toplanır mı?

Yağışların artmasıyla mantar zehirlenmelerinin de arttığını söyleyen Canbulat, içinde zehir bulunduran şapkalı mantar türlerinin tüketilmesi durumunda komaya girme, hatta ölümle sonuçlanan durumların ortaya çıktığını ifade etti.

ZEHİRLİ MANTAR ALARMI

Vatandaşların, 'özellikle salyangoz ve sincapların yediği mantar zehirsizdir' gibi yanlış bilgilere inanmamaları gerektiğini söyleyen Canbulat, bu hayvanların bazı zehirli mantar türlerini yiyebildiklerini ama insanların bu mantar türlerinden zehirlendiği uyarısında bulundu.

10 bin tür arasından sadece 15 türün zehirli olması sizi aldatmasın diyen Uzm. Dr. Mustafa Atakan Canbulat, bu sayıca az bir kısım olsa da doğada en yaygın türlerin zehirli olan mantar olduğunu hatırlattı ve vatandaşları satın aldıkları kültür mantarı dışında doğadan topladıkları mantarlara karşı uyardı.