Bağırsak hastalıkları nelerdir? Bağırsak hastalıklarının tedavisi var mı, belirtileri nelerdir?

İnflamutuvar bağırsak hastalıkları iltihabi sebeplerden ötürü ortaya çıkan ve dikkat edilmez ise tehlikeli boyuta ulaşan hastalık grubuna girer. Sebebi kesin olarak bilinmese de bağışık sistemi sorunları, kalıtımsal nedenler ve çevresel faktörler bu hastalıkların sebebini oluşturur. Bağırsak hastalıkları da kendi içerisinde çeşitli gruplara ayrılır. Buna göre; bağırsak hastalıkları nelerdir? Tedavi yöntemleri nasıldır? Hastalığın belirtileri nelerdir?

Bağırsak hastalıkları viral ve bakteriyal gibi belirtileri mevcuttur.

Hassas bağırsak sendromu rahatsızlığını kesinleştirebilmek için belirtilerinin yanı sıra diğer tüm araştırmalar yapılıp tanının konulması gerekmektedir. Bu tarz durumlarda doktorun rahatsızlıkları iyi incelemesi gerekli test ve tetkikleri yapması ve sonrasında bu rahatsızlığın tanısını koyması gerekmektedir. Hastalığın esas tedavisi kişinin belirtilerini ortadan kaldırmakla başlar. Kişideki belirtilerden olan ishal ve kabızlığı başlıca ortadan kaldırmak için kişinin beslenmesinde düzenlemeler yapılmaya başlanır. Özellikle ishal için lifli yiyecekler diyet listesine ve beslenme listesine eklenir. Bu durumlarda lifli gıdalar, tahıllar, bakliyatlar ve meyveler çok idealdir. Kabızlık için ise daha sulu gıdalar ve gerekli yerde ilaç takviyesi yapılmalıdır.

Bağırsak hastalıklarında, ağır yemeklerden kaçınmak gereklidir. Ağır yiyecekler mideyi ve bağırsakları yoracağı için kişinin bu besinlerden olabildiği kadar kaçınması gerekmektedir. Bunun dışında kişinin mutlaka stresten ve strese neden olan şeylerden kendisini uzaklaştırması gerekmektedir.

Bunların dışında kişinin sigara ve alkol gibi vücuda zarar veren şeylerden uzak kalması gerekir. Doktorun tavsiye edeceği egzersizler yürüyüşler kişinin rahatlamasını ve uzun vadede sağlığını daha düzenli hale getirmesine katkı sağlayacaktır. Bağırsak hastalıklarının belirtileri kanserde olabilmektedir. Fakat böyle durumlarda kişilerin paniğe kapılmadan önce mutlaka bir uzamana başvurması gereklidir. Özellikle dışkıdaki kan bu durumlarda önemli belirtilerden sayılabilmektedir. Tabi ki bu durum her kan oluşunda kanser olacağı manasına gelmemektedir.

Bağırsak hastalıklarında, kişinin vücudundaki D vitamini ve kalsiyum ihtiyacını karşılaması da çok önemlidir. Bağırsak hastalıklarında eğer ciddi bir durum yoksa veya çok ciddi bir ilerleme yoksa kişilerin hayat tarzlarını, beslenme şekilleri düzenlendikten sonra büyük ölçüde iyileşme sağlanabilmektedir.

CROHN HASTALIĞI

Sindirim sisteminin ağız boşluğu ile kalın bağırsak arasındaki tüm bölümlerini tutabilen, iltihabi bir bağırsak hastalığı olarak tarif ediliyor. Bu hastalığın, sıklıkla ince bağırsağın son kısmını (ileum) ve kalın bağırsağın başlangıç bölümünü (çekum ya da kör bağırsak) tuttuğu biliniyor.

ÜLSERATİF KOLİT

Ülseratif kolit, kalın bağırsakların iç yüzeyini döşeyen bölümün iltihaplanması ile seyreden bir hastalık. Olguların yaklaşık yüzde 95'inde kalın bağırsağın son kısmı olan rektum bölümünün tutulumu görülüyor. Ülseratif kolit hastalığı sıklıkla makattan yukarıya doğru, kalın bağırsak boyunca yayılım gösteriyor.

Crohn hastalığı ve ülseratif kolit tanısında, çeşitli kan testleri (lökosit, albümin, kolesterol, magnezyum, enfeksiyonu gösteren test CRP, vs) ile görüntüleme amaçlı çeşitli tetkikler (ilaçlı bağırsak röntgeni, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, gastroskopi, vs) istenebiliyor. Her iki hastalığın kesin tanısı; kolonoskopitetkikinde alınan biyopsilerin değerlendirilmesi ile konuluyor.