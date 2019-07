Buzdolabı kapağında saklanan şeyler daha çabuk bozulur

BUGÜN NELER OLDU

Sıcakların etkisini günden güne artırdığı bugünlerde, besinlerimizi en sağlıklı şekilde nasıl saklarız?İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Derya Fidan açıkladı…Kışın konserve besinlerden kaçınıp doğalı arama arayışında olduğumuz gibi, yazın da taze sebze-meyveler her zaman tercihimiz olmalıdır.Meyve ve sebzeleri yiyeceğiniz zaman yıkamak en sağlıklısıdır.Sebze ve meyveler buzdolabında ayrıraflarda olmalıdır, birbirlerine değdiklerindeçabuk bozulurlar.Besinleri soğuk tutan ve bozulmasınaengel olan termos çantaları yazın hayatkurtarıcı olabilir.Saklama kaplarının çok yüksek ısı iletemas etmemesi ve özellikle pişmiş yemeklerisaklamak için plastik kapların kullanılmamasıgerekir.Cam kaplar, asit ve alkaliden etkilenmediğiiçin hem saklama, hem de pişirmekabı olarak kullanılabilir. Ayrıca cam kaplar,mikrodalga fırınlar için de sağlıklı birseçimdir.Cam kapları kullanırken, yiyecekleridüşük ısıda pişirmelisiniz. Özellikle sıvıyiyecekler, yoğurt, süt, pekmez ve pişmişyemekler için de cam kaplar tercih edilmelidir.Yaz aylarında buzdolabınınçok doldurulmamasında veiç sıcaklığının 0 ile -4 derecearasında, derin dondurucununise -18 derece olmasındafayda vardır.Sütü, mutlaka buzdolabınıniç raflarında saklamalıve üç gün içinde tüketmelisiniz.Dolap kapağında saklanan şeyler, kapağı her açtığınızda sıcak havayla temas eder ve daha çabuk bozulur.Dondurma, derin dondurucuda 2-4 ay süreyle taze kalabilir.Yoğurt, satın alındıktan sonra en fazla yedi gün içinde tüketilmelidir.Tereyağını hava almayacak şekilde sıkıca streç filme sardıktan sonra buzdolabında bir ay, derin dondurucuda altı ay boyunca bozulmadan saklayabilirsiniz.Yumurtayı yıkamadan dolaba koyun. Yumurtanın dışında koruyucu bir tabaka vardır ve bu tabaka yıkandığında kaybolur.Yumurtadaki gözenekler daha da açık hale gelir ve bakteriler o gözeneklerden yumurtanın içine girebilir.Tahıl, baklagiller ve kuru besinler kuru ve serin ortamda saklanmalıdır.Sarımsak, soğan, domates, patates, avokado, muz, elma, kavun gibi besinler oda sıcaklığında saklanmalıdır.Alışveriş yaparken en son etleri satın alın.Etleri buzdolabının en soğuk kısmında, 2 ile 4 derece arasında saklayın. Eğer eti aldıktan sonra 1-2 gün içinde tüketmeyecekseniz, et paketini bir kez de alüminyum folyoya (et alüminyum folyo ile temas etmemeli) sarıp derin dondurucuya koyun ve üzerine paketlediğiniz tarihi yazın.Aldığınız kıymanın tamamını tüketemeyecekseniz, kavurup küçük kaplara bölerek derin dondurucuda saklayabilirsiniz.Eğer dondurmayacaksanız, tavuğu kullanma tarihinden önce tüketmelisiniz.Pişmiş hindi veya tavuk eti 3-4 gün içinde tüketilmeli ya da dondurulmalıdır. Tavuk ve hindi eti, derin dondurucuda 9-12 ay kadar saklanabilir.