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Buzdolabı kapağında saklanan şeyler daha çabuk bozulur

Süt gibi çabuk bozulan gıdalar buzdolabının iç raflarında saklanmalıdır. Çünkü kapağı her açışınızda sıcak havayla temas eder

DİDEM SEYMEN
DİDEM SEYMEN Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2019
Buzdolabı kapağında saklanan şeyler daha çabuk bozulur
Sıcakların etkisini günden güne artırdığı bugünlerde, besinlerimizi en sağlıklı şekilde nasıl saklarız?
İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Derya Fidan açıkladı…
Kışın konserve besinlerden kaçınıp doğalı arama arayışında olduğumuz gibi, yazın da taze sebze-meyveler her zaman tercihimiz olmalıdır.
Meyve ve sebzeleri yiyeceğiniz zaman yıkamak en sağlıklısıdır.

BİRBİRLERİNE DEĞMESİNLER
Sebze ve meyveler buzdolabında ayrı raflarda olmalıdır, birbirlerine değdiklerinde çabuk bozulurlar.
Besinleri soğuk tutan ve bozulmasına engel olan termos çantaları yazın hayat kurtarıcı olabilir.
Saklama kaplarının çok yüksek ısı ile temas etmemesi ve özellikle pişmiş yemekleri saklamak için plastik kapların kullanılmaması gerekir.
Cam kaplar, asit ve alkaliden etkilenmediği için hem saklama, hem de pişirme kabı olarak kullanılabilir. Ayrıca cam kaplar, mikrodalga fırınlar için de sağlıklı bir seçimdir.
Cam kapları kullanırken, yiyecekleri düşük ısıda pişirmelisiniz. Özellikle sıvı yiyecekler, yoğurt, süt, pekmez ve pişmiş yemekler için de cam kaplar tercih edilmelidir.
Yaz aylarında buzdolabının çok doldurulmamasında ve iç sıcaklığının 0 ile -4 derece arasında, derin dondurucunun ise -18 derece olmasında fayda vardır.
Sütü, mutlaka buzdolabının iç raflarında saklamalı ve üç gün içinde tüketmelisiniz.
Dolap kapağında saklanan şeyler, kapağı her açtığınızda sıcak havayla temas eder ve daha çabuk bozulur.
Dondurma, derin dondurucuda 2-4 ay süreyle taze kalabilir.
Yoğurt, satın alındıktan sonra en fazla yedi gün içinde tüketilmelidir.
Tereyağını hava almayacak şekilde sıkıca streç filme sardıktan sonra buzdolabında bir ay, derin dondurucuda altı ay boyunca bozulmadan saklayabilirsiniz.
Yumurtayı yıkamadan dolaba koyun. Yumurtanın dışında koruyucu bir tabaka vardır ve bu tabaka yıkandığında kaybolur.
Yumurtadaki gözenekler daha da açık hale gelir ve bakteriler o gözeneklerden yumurtanın içine girebilir.
Tahıl, baklagiller ve kuru besinler kuru ve serin ortamda saklanmalıdır.
Sarımsak, soğan, domates, patates, avokado, muz, elma, kavun gibi besinler oda sıcaklığında saklanmalıdır.

KALAN KIYMAYI KAVURARAK SAKLAYIN
Alışveriş yaparken en son etleri satın alın.
Etleri buzdolabının en soğuk kısmında, 2 ile 4 derece arasında saklayın. Eğer eti aldıktan sonra 1-2 gün içinde tüketmeyecekseniz, et paketini bir kez de alüminyum folyoya (et alüminyum folyo ile temas etmemeli) sarıp derin dondurucuya koyun ve üzerine paketlediğiniz tarihi yazın.
Aldığınız kıymanın tamamını tüketemeyecekseniz, kavurup küçük kaplara bölerek derin dondurucuda saklayabilirsiniz.
Eğer dondurmayacaksanız, tavuğu kullanma tarihinden önce tüketmelisiniz.
Pişmiş hindi veya tavuk eti 3-4 gün içinde tüketilmeli ya da dondurulmalıdır. Tavuk ve hindi eti, derin dondurucuda 9-12 ay kadar saklanabilir.

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