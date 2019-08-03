En popüler diyet listelerinde karbonhidrat diyeti yer alıyor. Düşük karbonhidrat, yüksek proteine dayalı ve düşük yağ tüketimini amaçlayan bir diyet biçimidir. Düşük karbonhidratlı beslenme tarzlarında bedeninize şeker girişi azaldığı ve yağ alımı arttığı için kan keton düzeyleri artar ve beyin keton kullanmaya başlar. Peki karbonhidrat diyeti nasıl yapılır?

KARBONHİDRAT DİYETİ NASIL YAPILIR?

Düşük karbonhidrat diyeti genel olarak; ekmek, tahıl, makarna, rafine şeker ve işlenmiş tüm gıdaların asla tüketilmediği bir diyettir.

Kimler karbonhidrat diyeti yapabilir?

Bu diyet günde ortalama 1 saat spor yapan kişiler için uygundur. Profesyonel sporcular için uygun değildir.

İşte karbonhidrat rejiminde serbest yiyecek listesi;

Sebze

Meyve

Kuruyemiş

Yoğurt

Tereyağı, zeytinyağı

Kırmızı et

Balık

Yumurta

Karbonhidrat diyetinde hangi yiyecekler yenmemeli?

Yapay tatlandırıcılar

İşlenmiş gıdalar

Şeker

Tahıl grubu ürünler

Trans yağlar