Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar uyardı! İşte Kurban Bayramı'nda beslenmenin 7 altın kuralı!

Dyt. Ceyda Nur Çakın, keyifli ve sağlıklı bir bayram geçirmek için önemli önerilerde bulundu.

1. Kavurma ve et kızartması kronik hastalıklar için risk oluşturuyor

Kırmızı et ile yapılan yemekler Kurban Bayramı'nın olmazsa olmazıdır. Ancak etin tüketim miktarı ve pişirme yöntemi çok önemlidir. Yüksek miktarda et tüketimi, günlük hayvansal yağ alımı ile alınan kalorinin artmasına ve vücudun daha fazla suya ihtiyaç duymasına neden olmaktadır. Özellikle kavurma, kızartma ve ekstra yağ eklenerek pişirilen etler kalp damar sağlığını olumsuz etkilerken, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalığı olan kişiler için de risk oluşturmaktadır.