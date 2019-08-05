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yaklaşırken uzmanlar uyardı! İşte !

'nda et, hamur işi ve tatlı tüketimi en yüksek seviyelere çıkıyor. Kesilen kurbandan sonra tüm aile oturulan sofralarda yenilen birbirinden lezzetli yemekler beraberinde sağlık sorunlarını da getirebiliyor. Özellikle kurban kesiminin hemen sonrasında yenilen kavurma ile bayram boyunca aşırı tüketilen et, sindirim ve kalp-damar sistemi başta olmak üzere genel sağlık durumunu olumsuz etkiliyor. Bayram ziyaretleri sırasında ikram edilen tatlılar ise kan şekerinin hızla yükselmesine yol açıyor. Peki Kurban Bayramı'nda nasıl beslenilmeli? Kurban Bayramı'nda kesilen eti hemen pişirmek doğru mu? Kurban etini pişirirken nelere dikkat etmeliyiz? Dyt. Ceyda Nur Çakın, keyifli ve sağlıklı bir bayram geçirmek için önemli önerilerde bulundu. İşte ...

Giriş Tarihi: 5.8.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 10:56
Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar uyardı! İşte Kurban Bayramı'nda beslenmenin 7 altın kuralı!

Dyt. Ceyda Nur Çakın, keyifli ve sağlıklı bir bayram geçirmek için önemli önerilerde bulundu.

1. Kavurma ve et kızartması kronik hastalıklar için risk oluşturuyor
Kırmızı et ile yapılan yemekler 'nın olmazsa olmazıdır. Ancak etin tüketim miktarı ve pişirme yöntemi çok önemlidir. Yüksek miktarda et tüketimi, günlük hayvansal yağ alımı ile alınan kalorinin artmasına ve vücudun daha fazla suya ihtiyaç duymasına neden olmaktadır. Özellikle kavurma, kızartma ve ekstra yağ eklenerek pişirilen etler kalp damar sağlığını olumsuz etkilerken, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalığı olan kişiler için de risk oluşturmaktadır.

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Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar uyardı! İşte Kurban Bayramı'nda beslenmenin 7 altın kuralı!
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