Ginseng nedir, ginseng faydaları nelerdir?

Ginseng özellikle duygusal stres, fiziksel yorgunluk ve bitkinlik yaşayanlara deva oluyor! Yararları saymakla bitmeyen bu bitki birçok kanser türüne karşı vücudumuzu koruyor. Adını son yıllarda daha fazla duyduğumuz bu bitki arama motorlarından vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Farklı isimlerle de anılan bu bitki hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz. Peki, ginseng nedir, faydaları nelerdir?

GİNSENG NEDİR, FAYDALARI NELERDİR?

Ginseng eski zamanlardan bu yana bitkilerin kralı, cennet kökü ve dünya harikası olarak adlandırılır. Çin, Kore ve Hindistan'da binlerce yıldır kullanılmaktadır.

Panax ginseng Asya'dan çıkan belki de en ünlü şifalı bitkidir. Kuzey Amerika'daki muadili olan Panax quinquefolius daha sonra keşfedilmiş olsa da benzer etkilere sahiptir. Eski Hint metinlerinde ginsengin sihirli özelliklere sahip yaşam verici bir bitki olduğu söylenir.

Baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olur.

Kötü kolesterolü dengeleyici özelliği vardır.

Tansiyonun dengelenmesine yardımcıdır. Bu özelliği sayesinde kalp ve damar hastalıkları riskini düşürür.

İyi bir antioksidan. Bu özelliği sayesinde inflamasyonu önlüyor ve hücrelerin antioksidan kapasitesini arttırıyor.

Kansere karşı koruyor. Birçok kanser türünün riskini azaltıyor. Ginsenositler anormal hücre oluşumunu ve çoğalmasını önlüyor. Bu belki de Ginseng faydaları arasında en önemlilerinden biri.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bilimsel araştırmalar, bağışıklık işlevlerinin daha iyi çalışması gerektiğini gösteriyor. Ginseng faydaları arasında en önemlilerinden biri de bu.

Enerjinizi yükseltir, yorgunluğu alır. Vücudun enerji seviyesini arttırdığı ve yorgunluk ile mücadele ettiği biliniyor. Bunu, oksidatif hasarı azaltarak ve hücre içindeki enerji üretimini çoğaltarak yapıyor.

Beyni, hafızayı güçlendirir, psikolojinizi iyileştirir. Bazı bilimsel çalışmalar içerdiği ginsenosit ve K bileşeni gibi maddeler sayesinde beyni koruduğunu gösteriyor. Ancak bu faydaların ortaya çıkması için en az 8 hafta düzenli kullanım gerekiyor.

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