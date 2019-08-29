Kiraz alerjisi nedir? Kirazlara karşı alerjim var ne yapmalıyım?

Vücudunuz belirli maddelere olumsuz tepki verdiğinde alerjik bir reaksiyon oluşur. Besin alerjileri durumunda, bağışıklık sisteminiz reddettiği yiyeceklerdeki proteinlere saldırır ve negatif semptomlara neden olur. Bazı yiyecekler, bazıları fındık, süt ve soya gibi diğerlerinden daha yaygın suçlu olsa da alerjik olabilir.

Birincil ve ikincil kiraz alerjisi

Kiraz alerjileri, birincil veya ikincil reaksiyonlar olarak sınıflandırılabilir. Birincil kiraz alerjisi, meyvenin kendisine alerjiniz olduğu anlamına gelir. Bu, aynı ailedeki polenlere alerjik olduğunuzu gösteren ikincil bir kiraz alerjisinden daha az yaygındır. Kiraz gibi meyvelere alerji genellikle oral alerji sendromu (OAS) adı verilen bir durumla ilgilidir. "Polen-gıda sendromu" olarak da adlandırılan OAS, çiğ veya taze meyveleri yerken çoğunlukla ağız çevresinde ve yüzünde hafif belirtilere neden olur. Erken yaşta polene alerjiniz olabilir ve daha sonra büyük bir çocuk veya yetişkin olarak kiraz gibi ilgili meyvelere ikincil bir alerji geliştirebilirsiniz.

Yaygın olarak görülen suçlulardan biri, benzer alerjenik proteinleri kiraz ağaçlarınınkiyle paylaşan huş polenidir. Huş ağacı polenine alerjiniz varsa, kirazlara karşı alerjiniz olma ihtimali de vardır. Bu bazen OAS'ın bir alt tipi olan "huş-meyve sendromu" olarak bilinir.

OAS kiraz alerjenleri

Tek başına kirazlar yaygın alerjen değildir. OAS'nız varsa, diğer meyveler, sebzeler ve bunlarla ilişkili olabilecek fındıklarla birlikte kirazlara alerjiniz olabilir:

Badem

elma

kayısı veya diğer çekirdeksiz meyveler

havuç

kereviz

fındık

kivi

armut

ceviz

Şiddetli, primer kiraz alerjiniz varsa, meyveyi tükettikten sonra mide ağrısı veya kramp ve kusma gibi yoğun gastrointestinal semptomlar yaşayabilirsiniz.