Röntgende belli olmuyor: En sık ayakta görülüyor

Stres kırığı adıyla ortaya çıkan ve sporcu hastalığı olarak bilinen bu rahatsızlık kadın ve erkek herkesi etkiliyor. Hastalığın adı gibi stres kaynaklı olmadığının altını çizen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya, önemli uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

"İKİ ÇEŞİT STRES KIRIĞI VAR"

Stres kırığının iki tip olduğunu anlatan Prof. Dr. Ufuk Özkaya, "Normal bir kemiğin kaldırabileceğinden fazla yüke maruz kalması stres kırığına yol açar. Bir askerin kilometrelerce yürümesi ya da bir sporcunun ağırlık kaldırması gibi durumlarda stres kırığı gelişir. Yani belli bir ağırlığı kaldırmaya programlanmış kemiğin bunun çok çok üzerinde bir yüke maruz kalması kemiğin bütünlüğünü bozar. Bu durum travma kemikte oluşan kırıktan çok da farklı bir durum değildir. Yer değiştirmemiş bir kırıktır ya da halk arasındaki deyimiyle bir çatlaktır. İkinci tip stres kırığında ise kemiğin yapısı bozuktur. Yani burada kemik normal değildir. Basit bir travmayla bile bu kırık yada çatlak adını verdiğimiz tablo ortaya çıkar" diye konuştu.