55 kilo verdi, şimdi zayıflamak isteyenlere yardımcı oluyor

Antalya'da yaşayan Nihan Yurt, ilkokuldan başlayarak tüm eğitim hayatı boyunca sınıfının en kilolu kızı olduğu için zorluk çektiğini ve bunun sosyal yaşantısını da etkilediğini belirtti. Düzensiz beslenme sonucu aldığı kiloları yüzünden beğendiği giysiyi değil, kendi bedenine uyan giysiyi almak zorunda kalan Yurt, arkadaşlarının dışarı çıkma teklifini de 'isteksizlik' sebebiyle geri çeviriyordu. Dışarı çıkarken duş almanın, giyinmenin ve makyaj yapmanın çok zor geldiği 122 kilo ağırlığındaki Nihan Yurt, 'kadınca zarafet' diye tanımladığı bacak bacak üstüne atma hareketini hiç yapamamaktan şikayetçiydi.

Daha önce yaşadığı İstanbul'dan Antalya'ya taşındıktan sonra daha fazla kilo almaya başlayan Yurt, tartıda 122 kiloyu gördüğünde kilo vermenin kendi iradesiyle başarabileceği bir konu olmadığına karar verip, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Güler'in kapısını çaldı.

2016 yılındaki ameliyat sonrasında 55 kilo veren hemşire Nihan Yurt, şimdi kendisini ameliyat eden Doç. Dr. Mehmet Güler ile birlikte çalışıyor. Obezite cerrahisine karar veren hastalara danışmanlık yapan Yurt, kilolu dönemde yaşadıklarını, ameliyat sürecini, ameliyatın ardından yaşadıklarını kendi gibi kilo sorunu yaşayan hastalara anlatıyor.

