İşte 105 yıllık yaşamın sırrı

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü Japon doktor Shigeaki Hinohara, insan ömrünün nasıl uzayacağına dair tavsiyeleriyle sık sık gündeme geldi. Uzun yaşam uzmanı olarak bilinen Hinoharai, kendisi de bu basit yaşam önerilerini uygulayarak 105 yaşına kadar yaşadı. 2017'de ölen ve ömrünün son dönemlerine kadar çalışmaya devam eden Hinohara, edindiği bilgileri paylaşmak için yaklaşık 150 kitap yazdı. Hinohara'nın 75'inci yaş gününde yayımlanan "Uzun Yaşamak, İyi Yaşamak" (Living Long, Living Good) adlı kitap onun en bilindik kitaplarından biri. Tıbbi bilgilerinin yanı sıra yaşayarak edindiği deneyimlerini de aktardığı kitap, 1.2 milyondan fazla sattı. İşte o kitapta yer alan uzun yaşamın sırları:Enerjini yüksek tutmak için sizi mutlu eden şeylerle meşgul ol.Sağlıklı kiloda ol. Sebze, meyve, balık ağırlıklı beslen. Zeytinyağının damarlar için mükemmel olduğunu ve cildi sağlıklı tuttuğunu unutma ve sofrandan eksik etme.Daima bir plan dahilinde yaşa ve bunu bir ilke haline getir. Çünkü işlerini, tatillerini ve aktivitelerini planlamak son dakika yaşanan olumsuz sürprizleri engelleyerek stresi azaltır.Emekliliği bekleyerek yaşama. Bir anda çalışmayı durdurmak, amaçlardan uzaklaştırabilir. Fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı olduğun sürece çalışmaya ve üretmeye devam et.Sahip olduğun bilgi ve deneyimleri başkalarından saklama, diğerlerinin senin deneyimlerinden faydalanmasını sağla. Gelecek nesillerin, geleceklerini kontrol edebilmeleri için bu çok önemli.Bilim tek başına iyileştirmez. Vücudundaki ağrılara odaklanma. Hayatta acı şeyler daima vardır ancak sen sana iyi gelen şeyleri bulmaya çalış. Acını unutturacak bir şeylere tutun. Müzikle ilgilen, hayvan besle.Maddi kalabalıklardan kurtul. Sadece gerçekten ihtiyacın olan gerekli şeyleri edin. Hayatını basitleştir ve kolaylaştır.Sağlıklı kalmak ve kasları güçlendirmek için daima yürü. Merdivenleri kullan. Kendi eşyalarını kendin taşı. Ne olursa olsun fiziksel aktiviten uzak durma.