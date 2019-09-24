Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesi nasıl geçer ve önlenir?

Saç dökülmesinin nedeni eğer genetik yollardan kaynaklanıyorsa durdurmak pek mümkün olmasa da bitkisel yağlarla dökülmeyi azaltabilir saç köklerinizi güçlendirebilirsiniz. Sık sık yıkamak, rüzgar, ısı saçları yıpratır ve dökülmesine sebep olur. Bazı doğal yağlar saç köklerini besleyip, saç tellerinin yumuşamasını sağlayarak hacimli görünmesine yardımcı olurken, bazı yağlar ise saç derisini ve köklerini olumsuz etkileyebilir. Peki, saç dökülmesine ne iyi gelir?

SAÇ DÖKÜLMESİNE NE İYİ GELİR?

Saçların dökülmesi, her insan için rahatsız edici bir durumdur.

Saçların dökülmesi, her insan için rahatsız edici bir durumdur. Çünkü sonunda başın kısmen ya da tamamen saçsız kalması söz konusudur. Ancak tıp, günde ortalama 30-40 civarında saç kılının dökülmesini normal saymaktadır. Bundan fazlası saç dökülmesi olarak kabul edilmektedir. Dökülmeyi önlemek için aşağıdaki tabii formülü uygulayabilirsiniz: Temiz bir şişeye 10 çorba kaşığı zeytinyağı ve 2 çorba kaşığı ufalanmış menekşe koyun. İyice çalkaladıktan sonra şişenin ağzını kapatıp bir hafta süreyle güneş gören bir yerde bekletin. Sekizinci gün çalkalamadan süzün. Elde edilen suyu, sabah akşam saç diplerine sürün. Ertesi sabah, bol su ve katranlı sabunla yıkayın. Bir süre sonra saçlarınızdaki dökülmenin azaldığını göreceksiniz.

SAÇ DÖKÜLMESİNE İYİ GELEN YAĞLAR NELERDİR?

Zeytinyağı: Zeytinyağı saç derisinde oluşan aşırı kuruluk nedeniyle zayıflayan saçları ve saç köklerini besler. Saçları yumuşatır ve doğal parlaklık verir.



Çay Ağacı Yağı: Çay ağacı yağı fazla yağı alır ve saçların aşırı yağlanmasını önler. Ayrıca saç derisini nemlendirerek kuruluğa neden olan mantar ve egzama gibi cilt hastalıklarının olumsuz etkilerini azaltır.



Lavanta Yağı: Lavanta yağının saç çıkmasını ve saç uzamasını sağladığı söylenmektedir ve geleneksel olarak bu amaçlarla kullanılmasına karşın bu konuda herhangi bir bilimsel araştırma sonucu bulunmamaktadır.



Dulavraotu Yağı: Dulavraotu yağı saç derisine uygulandığında saçların uzamasını teşvik ettiği ve saç derisini yumuşatarak kökleri beslediği bilinmektedir.

Günlük 50-200 tel dökülmesi normal. Ancak bundan fazla dökülme, beslenme düzeninizde bir şeylerin ters gittiğinin göstergesidir.

BUGÜN NELER OLDU

Saç , yüzümüzün en önemli aksesuarlarından biri. Kozmetik firmaları, tip ve cinsiyete göre saç sorunları için çok detaylı ürünler pazarlıyor. Ancak saç sağlığı sadece dışarıdan bakımla olmuyor, içten bakım için de doğru beslenme şart!