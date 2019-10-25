3 Boyutlu Ekokardiyografi tekniğinin mucidinden Türk Kardiyologlara birebir eğitim

Kursun eşbaşkanı Prof.Dr. Nurgül Keser, 3 boyutlu ekokardiyografinin kardiyolojide özellikle kalp kapaklarının ve kalp boşluklarının değerlendirilmesinde mükemmel bir teknik olduğunu ,normal ultrason ile görüntülenemeyen pekçok bulgunun tespitine olanak tanıdığını ve bu tekniğin mucidi olan Prof Dr Navin C Nanda 'dan teknik ile ilgili ipuçlarını aldıklarını, ülkemizden olduğu kadar İran ve Bangladeş gibi ülkelerden de misafirlere 3 gün boyunca değişik hastanelerden klinisyenler tarafından birebir eğitim verildiğini ifade etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kardiyoloji Klinik Şefi Prof Dr Lütfullah Orhan ise kliniklerinde böyle bir organizasyonun düzenlenmesinden büyük bir memnuniyet duyduğunu, özellikle kardiak kateterizasyon ve koroner anjiyografi laboratuvarında yapılan girişimsel işlemler sırasında bu tekniğin nasıl kullanılacağına dair önemli bilgileri Prof Dr Navin C Nanda dan dinlemenin kursiyerlere büyük katkı sağladığını ifade ederek Prof Dr Navin C Nanda'ya plaket takdim etti.