Bu öneriler süt dişlerini koruyor!

"Çürük bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığı"

Çocukların diş hekimi ile ilk tanışma yaşı çocukta diş hekimi korkusu oluşmaması ve dişlerinde çürük sorunu yaşamaması adına çok önemli. Çünkü Türkiye'de çocuklarda en çok rastlanan ağız sağlığı problemi diş çürüğü. Bunun en sık rastlanan nedeni de 'biberon çürüğü' olarak da bilinen ve anne memesinde uyuma veya biberonla uyuma sonucu ortaya çıkan erken çocukluk çağı çürükleri. "Çok hızlı ilerleyen bu çürükler özellikle üst çene ön dişlerde ortaya çıkıyor ve diğer dişlere de sıçrayabiliyor. Çünkü çürük bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığı" diyen Çocuk Diş Hekimi Uzmanı Dr. Dt. Ceren Soytuna ağızda çürük diş olmasının diğer dişlerde ve ayrıca ileri yaşta da çürük riskini yükselttiğinin altını çiziyor.