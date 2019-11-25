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Bu öneriler süt dişlerini koruyor!

Gelişmiş ülkelerde farklı olsa da çocuklarda ağız sağlığı dünya genelinde önemli bir sorun. Birçok çocuk 4 ya da 5 yaşına gelmeden önce bir diş hekiminin muayenehanesinden içeri girmiyor ve bu durum 'de de pek farklı değil. Rahatlıkla uygulanabilen ve çocuğun ileri yaşlarında ağız diş sağlığı açısından sorunsuz bir hayat geçirmesini sağlayan koruyucu diş sağlığı uygulamaları ise çocuğun ilk dişinin çıkmasından itibaren başlatılabiliyor. "İlk dişin ardından düzenli olarak ağız sağlığı kontrollerine başlanması çocuğun kalıcı dişlerinin sağlığı açısından çok önemli" diyen Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü'nden Çocuk Diş Hekimi Uzmanları Dr. . Ceren ve Dt. Selin , "Çocuklar 'anne, baba dişim çok ağrıyor' diyene kadar ne yazık ki doktora götürülmüyor. Oysa bu noktaya gelinmiş bir diş büyük olasılıkla kaybedilir. Ebeveynler süt dişleri nasılsa dökülecek diye düşünüyorlar ama süt dişi çürükleri sonradan gelecek kalıcı dişlerin sağlığını da önemli ölçüde tehdit ediyor" uyarısında bulundu. Her ikisi de çocuk diş hekimliği alanında uzman olan Soytuna ve Sirkeci, çocuklarda ağız sağlığını korumak için 6 altın öneriyi de paylaştı.

Giriş Tarihi: 25.11.2019 16:07 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 17:37
Bu öneriler süt dişlerini koruyor!

"Çürük bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığı"

Çocukların diş hekimi ile ilk tanışma yaşı çocukta diş hekimi korkusu oluşmaması ve dişlerinde çürük sorunu yaşamaması adına çok önemli. Çünkü Türkiye'de çocuklarda en çok rastlanan ağız sağlığı problemi diş çürüğü. Bunun en sık rastlanan nedeni de 'biberon çürüğü' olarak da bilinen ve anne memesinde uyuma veya biberonla uyuma sonucu ortaya çıkan erken çocukluk çağı çürükleri. "Çok hızlı ilerleyen bu çürükler özellikle üst çene ön dişlerde ortaya çıkıyor ve diğer dişlere de sıçrayabiliyor. Çünkü çürük bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığı" diyen Çocuk Diş Hekimi Uzmanı Dr. Dt. Ceren Soytuna ağızda çürük diş olmasının diğer dişlerde ve ayrıca ileri yaşta da çürük riskini yükselttiğinin altını çiziyor.

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Bu öneriler süt dişlerini koruyor!
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