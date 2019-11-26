İdrardan kan gelmesi (hematüri) neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri

İdrardan kan gelmesi her zaman kritik bir rahatsızlık olmasa da birçok durumda ciddi mesajlar verebilir. Çeşitli durum ve hastalıklar hematüriye neden olabilir. Bunlar enfeksiyonları, böbrek hastalığını, kanseri ve nadir kan rahatsızlıklarını içerir. İdrar yaparken kan gelebilir veya çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük miktarlarda olabilir. İdrardaki herhangi bir kan, yalnızca bir kez olsa bile, ciddi bir sağlık probleminin işareti olabilir. Hematüriyi göz ardı etmek, kanser ve böbrek hastalığı gibi ciddi durumların kötüleşmesine yol açabilir, bu nedenle en kısa zamanda doktorunuzla konuşmalısınız.

Doktorunuz hematüri nedenini belirlemek ve tedavi için bir plan oluşturmak için idrarınızı analiz edebilir ve görüntüleme testleri isteyebilir.

HEMATÜRİ NEDENLERİ NELERDİR? İDRARDAN KAN GELMESİNE NE SEBEP OLUR?

Hematüri için birçok olası neden vardır. Bazı durumlarda, kan farklı bir kaynaktan olabilir.

Kan, kadınlarda vajinadan, erkeklerde boşalma veya ya da her iki cinsiyette de barsak hareketinden geldiğinde idrarda görünebilir. Kan gerçekten idrarınızdaysa, birkaç olası neden vardır.

ENFEKSİYON

Enfeksiyon hematürinin en sık nedenlerinden biridir. Enfeksiyon idrar yolunuzda, mesanenizde veya böbreklerinizde bir yerde olabilir.

Enfeksiyon, bakteriler üretrayı taşıdığında, idrarı mesaneden vücudun dışına taşıyan tüpte meydana gelir. Enfeksiyon mesanenin içine ve hatta böbreklerin içine hareket edebilir. Genellikle ağrıya ve sık idrara çıkma ihtiyacına neden olur. Brüt veya mikroskobik hematüri olabilir.

TAŞLAR

İdrarda kanın başka bir yaygın nedeni, mesanede veya böbrekte taşların bulunmasıdır. Bunlar idrarınızdaki minerallerden oluşan kristallerdir. Böbreklerinizde veya mesanenizde gelişebilirler.

Büyük taşlar sıklıkla hematüri ve ciddi ağrı ile sonuçlanan tıkanmaya neden olabilir.

PROSTAT

Orta yaşlı ve yaşlı erkeklerde, hematüri için oldukça yaygın bir neden genişlemiş bir prostattır. Bu bez mesanenin hemen altında ve üretranın yakınında yer alıyor.

Prostat büyüyünce, genellikle orta yaştaki erkeklerde olduğu gibi, üretrayı sıkıştırır. Bu idrar yaparken sorunlara neden olur ve mesanenin tamamen boşalmasını önleyebilir. Bu, idrarda kan bulunan idrar yolu enfeksiyonu (İYE) ile sonuçlanabilir.

MESANE KANSERİ

Kanamanın idrarda gözle görünecek kadar yoğun olması, özellikle de pıhtılar içermesi genellikle ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Böyle bir durumun bir kez yaşanması bile, asla ihmal edilmemelidir. Böbrek ve idrar yollarından kaynaklanan kötü huylu bir hastalığın belirtisi olabilir. Ülkemizdeki en sık kanserlerden biri olan mesane kanserinin en önemli belirtisi idrarda ağrısız kan görülmesidir. Devamlı olmayabilir ve aralıklarla tekrarlayabilir.

TEŞHİS İÇİN NELER YAPILIR, TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Hekimi teşhis konusunda yönlendiren en önemli unsur, hastadan alacağı rahatsızlığa ait hikayedir. Kanamanın ne zamandır olduğu, kanamaya eşlik eden yakınmaların olup olmaması, varsa neler olduğu tanıya giden yolda yol göstericidir. İkinci önemli aşama, kişinin fiziki muayenesidir. Bunlardan sonra laboratuvar ve görüntüleme tetkiklerinden yararlanılır. İdrar ile ilgili ek bazı tetkikler, bazı kan testleri, idrar yolları ultrasonografisi – bilgisayarlı tomografisi veya manyetik rezonans görüntüleme (MR) gerekli durumlarda hekim tarafından istenebilir. İdrar kesesinin içine ışıklı bir kamerayla bakılan endoskopik işlem (sistoskopi) ve biyopsi bazı durumlarda gerekebilir. İdrarda kan saptanması bir hastalık değil, bir bulgudur. Ortaya çıkmasına yol açan hastalık ne ise, onun önce teşhis edilip, daha sonra tedavi edilmesi gerekir.