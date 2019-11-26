Kadınlar Bella-Gigi çenesi istiyor

FEMİNEN

BUGÜN NELER OLDU

Çene hattına yapılan dolgu ile yüzde lift etkisi yaratmak mümkün. Bu tekniğin detaylarını Medikal Estetik Hekimi Dr. Mustafa Karataş anlatıyor…Son zamanlarda çok popüler olan bir dolgu uygulaması ile yüzünüzden yılları silmek, yüzün alt bölgesinde neredeyse estetik cerrahi ile yakalanabilecek bir germe etkisi yaratmak mümkün.Bugün artık yüzün alt bölgesini yeniden şekillendirmekte kullanabileceğimiz hyalüronik asit bazlı dolgu maddelerine sahibiz. Bu formüllerin çene hattına uygulanmasıyla geliştirilen tekniğe jawline dolgusu diyoruz.Çene kemiğini, yüzün alt bölgesini şekillendiren bir çatı olarak düşünün. Burada sadece çene ucundan bahsetmiyoruz, çene kemiği dediğimizde bir kulaktan başlayarak diğer kulağa kadar uzanan hattı düşünmeniz gerekiyor. Bu hattaki kemik yoğunluğu yaşla beraber azaldığında yüzün alt kısmını şekillendiren çatı da hacim olarak küçülmüş oluyor. Bu bölgedeki dokuları eskisi gibi destekleyemiyor. Çene kemiği küçülüp yüzdeki yumuşak dokuyu eskisi gibi destekleyemediğinde de gıdının ve boynun üst bölümünün sarkmasına neden olur.Pek çok hasta gıdılarındaki elastikiyet kaybı, boyunlarının üst kısmında meydana gelen sarkma şikâyetiyle geliyor. Bunların hemen tamamında sorun yılların etkisiyle çene hatlarında meydana gelen kayıptır. Alt yüz doğru tedavi edildiğinde hastanın çenesindeki, boynundaki sarkmanın toparlandığını görüyoruz. Jawline dediğimiz çene hattı dolgusu yüze çok daha net, keskin bir görünüm veriyor.Kalıcılığı kullanılan dolguya göre bir-bir buçuk sene arasında değişen jawline dolgusu, Türkiye'de de en çok talep gören uygulamalar arasına girdi. Bunun en önemli nedeni de Türk insanı olarak çene hattı estetiğine ihtiyacımızın olması. Türk kadınları en çok Bella- Gigi Hadid kardeşlerin çenesini beğeniyor ve onlar gibi olmak istiyor. Zaten Hadid kardeşlerin çenesinde de jawline dolgusu var.ÇENE hattı uygulamaları sadece kadınlar değil erkeklerin de önemsediği bir bölge. Bu tekniği erkekte kullandığımızda, daha maskülen bir ifade yakalayabiliyoruz. Aynı ürünü kadında uyguladığımızda ise daha feminen bir sonuç alabiliyoruz. Yani aynı materyal erkeğe daha maskülen, kadına ise daha feminen bir görünüm kazandırıyor.GERİDE duran bir çene, profilin bütün dengesini bozar ve bu son derece yaygın bir problemdir. Aslında mükemmel çene oranı için bir ölçü bile var. Mesela Angelina Jolie, Emma Watson, Rihanna ve Natalie Portman gibi kusursuz bir profile sahip olan ünlü aktrislerin çenelerine baktığınızda 120 derece ile 130 derece arasında bir açıya sahip olduklarını görürsünüz. Bu açı 120 derecenin altına düştüğünde sert ve köşeli bir çene, 130 derecenin üstüne çıktığında ise fazla oval bir görünüm ortaya çıkar.