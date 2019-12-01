AIDS nedir, belirtileri nelerdir? HIV virüsü nasıl bulaşır? HIV testi ne zaman yapılmalı?

AIDS hastalığı, HIV olarak adlandırılan bir virüsün vücudu esir alması ile ortaya çıkar. Dünyanın dört bir yanında binlerce kişiyi mağdur eden bir hastalık olan AIDS, bağışıklık sistemini çökerterek vücudu en ufak bir rahatsızlığa karşı dahi güçsüz hale getirir. Bu da söz konusu hastalıkların ciddi boyuta ulaşarak ölümcül bir hale bürünmesine sebep olur. Öte yandan insan vücudunda HIV virüsüne rastlanması, kişide AIDS hastalığının varlık gösterdiği anlamına gelmez. Dolayısıyla HIV taşıyıcısı belirtileri hakkında temel bilgilere sahip olmak, AIDS hastalığı dolayısıyla ortaya çıkması muhtemel problemlerin önüne geçilmesini sağlar. Peki AIDS belirtileri nelerdir? HIV virüsü nasıl bulaşır? AIDS hastalığından korunmak için ne yapmak gerekiyor? İşte merak edilenler…

AIDS NEDİR?

AIDS, HIV virüsünün insan vücudunda çeşitli hasarlara sebep olarak bağışıklık sistemini çökertmesi, buna bağlı olarak da çeşitli sağlık problemlerine dirençsiz hale gelinmesi olarak tanımlanır. AIDS hastalığına sebep olan virüs, vücutta farklı hastalıkların daha kolay bir şekilde yayılmasını mümkün hale getirir ve yaşam kalitesini ciddi düzeyde sekteye uğratır.

AIDS, HIV virüsünün vücuda girmesi ile birlikte aniden ortaya çıkan bir hastalık değildir. HIV virüsü uzun süre insan vücudunda yer alabilir, buna rağmen bir semptomun ortaya çıkmasına sebep olmayabilir. AIDS ya da HIV testi olarak adlandırılan kan testi aracılığıyla vücutta HIV virüsünün varlık gösterdiği ortaya çıkarılmadığı sürece AIDS hastalığından haberdar olmak duruma göre 10 seneyi dahi bulabilir.

AIDS HASTALIĞININ NEDENLERİ NELERDİR?

AIDS hastalığının nedenlerinden bahsedebilmek için "AIDS nasıl bulaşır?" sorusunu yanıtlamak gerekir. Zira AIDS, çeşitli yollar ile bir kişiden bir diğerine bulaşan bir hastalıktır. Peki HIV virüsü nasıl bulaşır sorusu nasıl yanıt bulur? HIV virüsünün bulaşmasına neden olan faktörler şu şekilde sıralanır:

Cinsel ilişki yoluyla

Kan yoluyla

Anneden bebeğe doğum esnasında

AIDS BELİRTİLERİ NELERDİR?

AIDS hastalığının pek çok belirtisi vardır. Buna rağmen AIDS belirtileri, HIV virüsünün vücuda girmesi ile birlikte hızlı bir şekilde ortaya çıkmaz. Bu konuda en çok sorulan soruların başında "AIDS ne zaman belli oluyor?" sorusu geliyor. Maalesef AIDS vakalarının birçoğunda, belirtilerin ortaya çıkma süresi 10 seneyi bulabiliyor. AIDS'in hafif belirtileri ile ise virüsün vücuda dahil olmasını takiben birkaç hafta içerisinde kendini gösterebilir. Genel olarak kadın erkek ayrımı yapmaksızın ortaya çıkan AIDS belirtilerini şu şekilde listelemek mümkündür:

Kas ve eklem ağrıları

Baş ağrısı

Mide bulantısı ve kusma

Farenjit

Lenf bezlerinin büyümesi

Deri dökülmesi

İstem dışı kilo kaybı

Ağız içinde derin beyaz yaralar

Çeşitli solunum yolu hastalıkları

Unutkanlık

Vücudun çeşitli yerlerin pembe, kırmızı veya mor renkte lekeler

Uzun süreli ishal

AIDS BELİRTİLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

HIV belirtileri, genellikle HIV virüsü vücuda enfekte olduktan 1-2 ay içerisinde kendini gösterir. Bazı durumlarda bu süre 2 haftaya kadar düşebilir. Erken HIV belirtileri sıradan hastalıklar veya sağlık sorunları ile karıştırılabilmektedir. HIV'in bulaşıp bulaşmadığından tam olarak emin olmak için HIV testi yaptırılması gerekir.

HIV belirtileri 10 yıl boyunca kendini göstermeyebilir. Ancak bu, virüsün vücudu tam olarak terk ettiği anlamına gelmez. Tedavi uygulanmadığı takdirde, herhangi bir belirti olmasa bile HIV 3. aşamaya ilerleyebilir. Bu nedenle HIV testi yaptırmak çok önemlidir.

HIV TESTİ NE ZAMAN YAPTIRILMALIDIR?

Tedavi görmeden HIV virüsüyle yaşayan bir insan, hiçbir semptom göstermese bile, virüsü bir başkasına bulaştırabilir. Vücut sıvılarının değişimi yoluyla virüs bir başkasından diğerine taşınabilir. Ancak bugünkü tedaviler virüsün HIV negatif olan cinsel partnere bulaşması riskini etkin bir şekilde yok edebilmektedir.

HIV testi yaptırmak, virüsün vücuda girip girmediğini belirlemenin tek yoludur. İnsanların HIV'e yakalanma şansını yükselten birtakım risk faktörleri vardır. Prezervatif kullanmadan cinsel ilişkiye girmek ya da tekrar kullanılan iğneler bunlardan bazılarıdır.

AIDS TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

AIDS, gerekli tetkik ve testler ile erken dönemde saptanabildiği takdirde yönetilebilen ve kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Bu doğrultuda geliştirilen tedavi yöntemleri, HIV virüsünün daha etkin bir hale bürünerek vücuda büyük zararlar vermesinin önüne geçme amacını taşımaktadır.