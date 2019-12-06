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İnsan öldürme hastalığı ''nun tedavisi yok

Balerin 'i bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç'un ifadesinde hiç tanımadığı, güçsüz gördüğü kadınları ve çocukları kendine 'av' olarak hedef seçip öldürmek istemesini değerlendiren Psikiyatrist Psikoterapist Onur Okan Demirci, katilin ruh halini '' olarak tanımladı. Demirci, "Amok rahatsızlığı yaşayan kişilerin bir kısmı, nedensiz bir öfke veya saldırgan bir tavırla insanları öldürme eylemine girer ve bunu soğukkanlı şekilde gerçekleştirerek herhangi bir pişmanlık ibaresinde bulunmazlar" dedi.

DHA Sağlık
Giriş Tarihi: 6.12.2019 16:42 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 17:05
İnsan öldürme hastalığı 'Amok Sendromu'nun tedavisi yok

Psikiyatrist Psikoterapist Onur Okan Demirci, 'in katili Özgür Arduç'un ifadelerini değerlendirdi. Demirci, 'insan öldürme hastalığı' olarak tanımlanan hakkında açıklamalarda bulundu ve şöyle dedi:

"Geçtiğimiz günlerde yaşanan, genç bir kadının vahşice öldürüldüğü cinayet olayında katilin soğukkanlı, duygusuz ifadeleri dikkat çekmektedir. Bu durum cinayetlerin sadece intikam, husumet, kıskançlık gibi nedenlerle işlenmediğini göstermektedir. Psikiyatri dünyasında 'Amok Sendromu veya bozukluğu' olarak adlandırılan bir durum var. Bazı kaynaklarda 'koşan amok veya Amok koşucusu (running amok)' olarak da isimlendirilmektedir. Amok kelimesi Malay dilinde 'mengamok' kökeninden gelmektedir, bu çok öfkeli ve çaresizce saldırı anlamına gelmektedir."

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İnsan öldürme hastalığı 'Amok Sendromu'nun tedavisi yok
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