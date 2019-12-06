İnsan öldürme hastalığı 'Amok Sendromu'nun tedavisi yok

Psikiyatrist Psikoterapist Onur Okan Demirci, Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un ifadelerini değerlendirdi. Demirci, 'insan öldürme hastalığı' olarak tanımlanan Amok Sendromu hakkında açıklamalarda bulundu ve şöyle dedi:

"Geçtiğimiz günlerde yaşanan, genç bir kadının vahşice öldürüldüğü cinayet olayında katilin soğukkanlı, duygusuz ifadeleri dikkat çekmektedir. Bu durum cinayetlerin sadece intikam, husumet, kıskançlık gibi nedenlerle işlenmediğini göstermektedir. Psikiyatri dünyasında 'Amok Sendromu veya bozukluğu' olarak adlandırılan bir durum var. Bazı kaynaklarda 'koşan amok veya Amok koşucusu (running amok)' olarak da isimlendirilmektedir. Amok kelimesi Malay dilinde 'mengamok' kökeninden gelmektedir, bu çok öfkeli ve çaresizce saldırı anlamına gelmektedir."