2019 yılının bitmesine sayılı günler kaldı. Peki bu yıl cildinize yeterince özen gösterdiniz mi? Medikal Estetik Uzmanı Dr. Mustafa Karataş, 2020 yılına girmeden önce sağlıklı cildin tüyolarını veriyor…
1 Genç yaşlardan başlayarak etkili bir cilt bakım rutinini benimseyin:
Cilt hücrelerini antioksidanlar, vitaminler ve aminoasitlerle ne kadar erken korumaya başlarsanız o kadar iyi.
2 En etkili anti-aging, düzenli güneş koruyucu kullanmaktır:
Mutlaka eczanelerde satılan ürünleri tercih edin.
3 Gençleşmek için yaşlanmayı beklemeyin:
Botoks, eskiden orta yaştakilerin kırışıklıklarını hafifletmek için başvurduğu bir uygulamaydı. Bugün, ileride oluşacak kırışıklıkları önleyebilmek adına daha genç hastalara önerilen bir tedavi.
4 Başarılı bir işlemin en önemli kriteri herhangi bir şey yaptırdığınızın anlaşılmamasıdır:
'Dolgunu ya da botoksunu kim yaptı?' şeklinde sorular yerine ne kadar hoş göründüğünüze dair iltifatlar alıyorsanız doğru yoldasınız demektir.
5 Dolgun dudakların herkese yakışmayacağını unutmayın:
Herkes hacimli dudaklara sahip olmak istiyor. Ama her yüze kocaman dudaklar yakışacak diye bir şey yok!
6 Hiç kırışıksız bir cilt sizi daha yaşlı gösterir:
Belli bir yaştan sonra
çizgileri tamamen silmek yüze doğal
olmayan ve yaşlı bir görünüm verir.
7 Enjekte edilen ürünün ambalajını isteyin:
Botoks ve dolguların
çok ucuz fiyatlara yapılması,
kullanılan malzemenin belli başlı
markalardan olmadığı şüphesi uyandırır.
8 En başarılı sonuçlar kombine tedavilerle alınır:
Artık yaşlanmanın
farklı etkilerine müdahale
eden sistem ve tedaviler bir arada kullanılıyor.
9 Beslenmenin önemini unutmayın:
Sağlıklı yağlar açısından
fakir besleniyor, protein almıyorsanız
vaktinden önce yaşlanırsınız.
10 Daha genç bir cilt için şekeri azaltın:
Tatlı, ekmek, kek,
makarna gibi vücudun şeker olarak
algıladığı tüm yiyeceklere dikkat!
Şeker molekülleri kolajen liflerine
bağlanarak liflerin esnekliklerinin
azalmasına, cildin yaşlanmasına
neden olurlar.
11 Sigara içmeyin:
Dolaşım bozulur, cilde yeterince oksijen ve besin gitmez. Dudak kenarında ince çizgiler oluşur.
12 Kalıcı dolgu maddelerinden uzak durun:
Tercihiniz her zaman hyalüronik asit bazlı, etkisi 5-6 ay süren dolgulardan yana olsun.
13 İleri teknoloji lazer sistemleri ile cilt kalitenizi artırın:
Lazer sistemleri cilt hücrelerini genç tutar, kolajen ve elastin üretimini tetikler.
14 Göz çevrenizdeki yaşlanma izlerini silin:
Yaşlanma belirtilerinin ilk görüldüğü yer göz çevresidir. Botoks, göz çevresine uygulanan lazer sistemleri ve ışık dolgusu gibi tedavilerle göz çevrenizdeki yaşlanma belirtilerini önleyin, geri çevirin.
15 Yüzünüzle boynunuz arasında yaş farkı olmasına izin vermeyin:
Tüm yatırımı yüzünüze yaparak boynunuzu ihmal etmeyin.