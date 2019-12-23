Daha genç bir cilt için şekeri azaltın

BUGÜN NELER OLDU

2019 yılının bitmesine sayılı günler kaldı. Peki bu yıl cildinize yeterince özen gösterdiniz mi? Medikal Estetik Uzmanı Dr. Mustafa Karataş, 2020 yılına girmeden önce sağlıklı cildin tüyolarını veriyor…Cilt hücrelerini antioksidanlar, vitaminler ve aminoasitlerle ne kadar erken korumaya başlarsanız o kadar iyi.Mutlaka eczanelerde satılan ürünleri tercih edin.Botoks, eskiden orta yaştakilerin kırışıklıklarını hafifletmek için başvurduğu bir uygulamaydı. Bugün, ileride oluşacak kırışıklıkları önleyebilmek adına daha genç hastalara önerilen bir tedavi.'Dolgunu ya da botoksunu kim yaptı?' şeklinde sorular yerine ne kadar hoş göründüğünüze dair iltifatlar alıyorsanız doğru yoldasınız demektir.Herkes hacimli dudaklara sahip olmak istiyor. Ama her yüze kocaman dudaklar yakışacak diye bir şey yok!Belli bir yaştan sonraçizgileri tamamen silmek yüze doğalolmayan ve yaşlı bir görünüm verir.Botoks ve dolgularınçok ucuz fiyatlara yapılması,kullanılan malzemenin belli başlımarkalardan olmadığı şüphesi uyandırır.Artık yaşlanmanınfarklı etkilerine müdahaleeden sistem ve tedaviler bir arada kullanılıyor.Sağlıklı yağlar açısındanfakir besleniyor, protein almıyorsanızvaktinden önce yaşlanırsınız.Tatlı, ekmek, kek,makarna gibi vücudun şeker olarakalgıladığı tüm yiyeceklere dikkat!Şeker molekülleri kolajen liflerinebağlanarak liflerin esnekliklerininazalmasına, cildin yaşlanmasınaneden olurlar.Dolaşım bozulur, cilde yeterince oksijen ve besin gitmez. Dudak kenarında ince çizgiler oluşur.Tercihiniz her zaman hyalüronik asit bazlı, etkisi 5-6 ay süren dolgulardan yana olsun.Lazer sistemleri cilt hücrelerini genç tutar, kolajen ve elastin üretimini tetikler.Yaşlanma belirtilerinin ilk görüldüğü yer göz çevresidir. Botoks, göz çevresine uygulanan lazer sistemleri ve ışık dolgusu gibi tedavilerle göz çevrenizdeki yaşlanma belirtilerini önleyin, geri çevirin.Tüm yatırımı yüzünüze yaparak boynunuzu ihmal etmeyin.