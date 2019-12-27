İlkay öğretmeni öldüren kiralık katilin davasında yeni gelişme

İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Tanju Doğan ve avukatı ile maktül İlkay Sivaslı'nın kardeşi İbrahim Sivaslı ve Avukatı Nazlıgül Aytekin Ergürtuna katıldı. Davayı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına Aslı Gültekin de katıldı.

'ÖLDÜRMEM İÇİN KIZKARDEŞİ SİYANİR GÖNDERDİ'



İlkay Sivaslı'nın kız kardeşinin siyanür göndererek onu öldürmesini istediğini iddia eden Tanju Doğan, "2014 yılında intihara teşebbüs etmiştim. Bu tarihten önce psikiyatrik tedavi görüp görmediğimi hatırlamıyorum" dedi.

'KIZ KARDEŞİ YOK'



İbrahim Sivaslı'nın Avukatı Nazlıgül Aytekin Ergürtuna, "Maktulün kız kardeşi yoktur, erkek kardeşi vardır. Eylemi tasarlayarak öldürme suçunu oluşturmuştur" dedi. Mahkeme, sanığın olay tarihinde ve sonrasında suç ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İlkay Sivaslı'nın son dönemlerde psikolojik bunalıma girdiği, intihar etmeye karar verdiği, bir iki defa intihar etmeye kalkıştığı ancak başaramadığı savunuluyor.



İddianamede, İlkay Sivaslı ile Tanju Doğan'ın 24 Mart 2019 tarihinde sosyal medya üzerinden tanıştıkları, bir süre sonra kendisini öldürmesini istediği, Doğan'ın bunu önce kabul etmediği anlatılıyor. Maktulün ısrarı üzerine şüphelinin 20 Nisan 2019 tarihinde Pendik'te bir kişiden silah satın aldıkları, bir gün sonra da maktulün evinde buluştukları, yüzünü ters çevirerek karın ve göğüs arasındaki bölgeye bir el ateş ettiği, maktulün bayılması üzerine şüphelinin evden ayrıldığı kaydediliyor. Maktulün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtilen iddianamede, sanık Tanju Doğan için, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.