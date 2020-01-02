2020’yi sahnede karşıladılar

BUGÜN NELER OLDU

Doğukan Manço, önce Ankara'da öğrencilerin partisinde konser verdi. Ardından Çorum'da 2 bin müzikseverle yeni yılı kutladı.Kıbrıs Salamis Bay Conti Resort Hotel'de sahneye çıkan Seda Sayan, Swarovski taşlarla işli elbisesiyle büyüledi.Altay, İstanbul Kaya Hotel'de 2020'ye 'merhaba' dedi.Etiler Scarlet'te sahneye çıkan Selen Görgüzel, Transformers kıyafetiyle dikkat çekti.Erkan Güleryüz, doğum gününü Antalya Double Tree Hotel sahnesinde kutladı.Kozyatağı Hilton'daki Mon Amour'da konser veren Jeyan Büyükburç, "Serum alıp sahneye çıktım" dedi.Buray, 2020'yi Jolly Joker Antalya'da karşıladı.Zara, Kıbrıs Kaya Artemis Hotel'de sevenleriyle buluştu.Aydilge, yeni yıla İstanbul Bosphorus'daki açık hava konseriyle girdi.Bülent Serttaş, NG Afyon'da sahne aldı.Ayşe Hatun Önal, hayranlarını Sheraton Samsun'da coşturdu.Uludağ Grand Yazıcı'da sahneye çıkan Betül Demir, karlar prensesi gibiydi.Çeşme'deki Reges a Luxury Collection Resort&SPA'da sahneye çıkan Ece Seçkin, konukları yerlerinde oturtmadı.Kıbrıs Cratos Premium Hotel'de yılbaşı konseri veren Ebru Gündeş, kırmızısiyah mini elbisesiyle gözlere de hitap etti.Florya Crowne Plaza'da performans sergileyen Bengü, "2019'da kızım doğdu. Unutulmaz bir yıl oldu benim için" dedi.Banu Karaca Azka Hotel'de konser verdi.Zeynep Mansur, Adana Seyhan Hotel'de misafirlere güzel bir gece yaşattı.Mehmet Erdem, 2020'ye Wyndham Grand Kalamış Marina'da girdi.Selami Şahin, Kıbrıs Arkın Colony Hotel sahnesinde Girnelilerle buluştu.Aslı Hünel, Aqua Florya Meos Balık'taki özel yılbaşı programında mavi ve beyaz iki kıyafet giydi.Suzan Kardeş, önce Elite World Asia Hotel, sonra da Hurry Inn Hotel sahnesindeydi.Savoy Ottoman Hotel'de performans sergileyen Ziynet Sali, "2020 benim yılım olacak" dedi.Safiye Soyman Bakü'de sahneye çıktı.Yılbaşı gecesi Kıbrıs Grand Pasha Hotel'de konser veren Linet, pembe kıyafetiyle göz doldurdu.Selen Servi, Chin Chin'de konukları eğlendirdi.Cem Adrian, Jolly Joker Ankara sahnesindeydi.İrem Derici, Sheraton Grand Adana'da yeni yıla 'merhaba' dedi.Cenk Eren, Girne Rocks Hotel'de sevenlerini şarkılarıyla coşturdu.