Domuz gribi belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Domuz gribi nasıl anlaşılır?

Domuz gribi belirtileri nelerdir? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. En son Sağlık Bakanlığı'nın grip salgınına ilişkin açıklamalarında grip vakalarının her yıl olduğu gibi bu yıl da titizlikle takip edildiği belirtildi. Bilindiği üzere Türkiye'de daha önce domuz gribi salgını olmuştu. Bu virüs kendini geliştirerek insandan insana geçebilir. Her hastalıkta olduğu gibi eğer domuz gribinde de erken teşhis yapılırsa tedaviye cevap alma şansı daha fazladır. Peki Domuz gribi belirtileri nelerdir? Nasıl anlaşılır? Sağlık Bakanlığından grip salgını açıklaması

SAĞLIK BAKANLIĞI: GRİP İÇİN ÖNCELİKLE ACİLE DEĞİL AİLE HEKİMİNE GİDİLMELİ

Sağlık Bakanlığından, üst solunum yolu enfeksiyonlarının mevsimsel artışı geçen yıllara benzer oranda seyrettiği halde, acil servise başvurularda artış görüldüğü, vatandaşlardan grip için öncelikle aile hekimlerine müracaat etmeleri istendi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, grip vakalarının her yıl olduğu gibi bu yıl da titizlikle takip edildiği belirtildi.

Kuzey yarım küre ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de grip vakalarının ocak ayından itibaren attığı, martta ise düşüşe geçtiği bildirildi.

Vatandaşların bu artıştan endişe etmemesi, risk grubunda bulunanların ise tedbirli olması gerektiği kaydedilen açıklamada, Türkiye'de hala influenza A (H1N1) ve influenza B virüslerinin dolaştığı ifade edildi.

Açıklamada, "Üst solunum yolu şikayetleriyle başvuru yapan hastalardan eylülden bu yana alınan numunelerde, influenza virüsü tespit edilenlerin oranı yaklaşık yüzde 15'dir. Ayrıca başta rhinovirüs ve parainfluenza virüs olmak üzere benzer hastalık tablolarına neden olabilen diğer virüslerin de etkin olduğu görülmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

"Olağanüstü bir durum söz konusu değil"

Geçen yıl küresel bir salgın olan H1N1 virüsünün, "domuz gribi" olarak tanımlanmadığı ve mevsimsel grip ajanları arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yıl saptanan virüs tipleri ve pozitiflik oranlarında olağanüstü bir durum söz konusu değildir. Öte yandan üst solunum yolu enfeksiyonlarının mevsimsel artışı geçen yıllarla benzer oranda seyrettiği halde, ülke genelinde acil servislere başvurularda artış görülmektedir. Kasım ve aralık aylarında acil servislere başvuru sayıları, geçen yılın aynı dönemine oranla değerlendirildiğinde yaklaşık yüzde 10'luk bir artış tespit edilmiştir. Grip ve benzeri üst solunum yolu hastalıklarında vatandaşlarımızın öncelikle acil servislere değil, aile hekimine müracaat etmesi gerekmektedir."

Mevsimsel grip hastalığının tedavisinde antibiyotiklerin yeri olmadığı, üst solunum yolu enfeksiyonu bulunan kişilerin hekim kontrolünden sonra, gerekirse hekim tarafından reçete edilen ilaçların kullanılması gerektiği bildirildi.

Açıklamada gribin, her yaşta görülebilen bir hastalık olduğu, risk grubunda yer alan kişilerin korunmaları için el yıkamaları, kişisel hijyene dikkat etmeleri, aksırma ve öksürme esnasında ağız ve burnun kağıt mendille kapatılması, hasta kişilerle yakın temastan kaçınılması, kalabalık ve kapalı ortamlarda uzun süre kalınmaması uyarıları yapıldı.

DOMUZ GRİBİ NEDİR?

Domuz gribi, insanlarda mevsimsel gribe benzer şikayetlere yol açan viral bir hastalıktır. Kaynağı, A (H1N1) tipi virüstür. Bu yeni virüs; insan, domuz ve kuş virüslerinin karışımıdır. Domuz gribi denmesinin nedeni ise, domuzlar arasında görülen grip virüsüne benzemesidir.

DOMUZ GRİBİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtiler normal insan gribi belirtilerine benzer ve;

• Ateş

• Öksürük

• Boğaz ağrısı

• Burun akıntısı

• Vücut ağrıları

• Baş ağrısı

• Titreme, halsizlik

Bazı vakalarda kusma ve ishal bildirilmiştir. Geçmişte zatürre ve solunum yetmezliği gibi ciddi hastalık ve ölümlere neden olduğu bildirilmiştir.