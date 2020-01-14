Ünlülerin tercihi olan sülük tedavisinin sağlığa ne gibi faydaları bulunuyor? İşte sülük tedavisine dair her şey...

Sülükler insanlık tarihi kadar eski çağlardan buyana bir ok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Sülük tedavisinin bir diğer adı Hirudoterapidir, bu tedavi ve uygulamalar antik çağlardan günümüze kadar birçok hekim tarafından hastalıkları tedavi etmek amacıyla kullanılmıştır.

Sülüğün kullanım tarihi M.Ö 15.ci yüzyılda yaşamış olan Babilli hekimlere kadar uzanmaktadır. M.Ö 2 .ci yüzyılda Ege kıyılarında yaşamış Mikadros ,M.S ise 1.ci yüzyılda Yunanlılar tarafından kullanılmıştır. İbn-i Sina El Kanun Fıt-Tıp kitabında sülük uygulamalarını geniş olarak ele almış ve özellikle kelliğe karşı tavsiye ettiği yazmaktadır. Bugün Almanya'da 300'e yakın klinikte sülük tedavisi uygulanmaktadır. Amerika İlaç ve Gıda Sanayi (FDA) 2004 yılında sülük tedavisini onaylayarak doğal ilaç olarak eczanelerde akredite ederek satışını onaylamıştır.

Alman sağlık kanunun 2-4 maddelerine göre sülük hazır bir ilaç olarak kabul edilmiş olup eczanelerde satışa sunulmuştur. T.C Sağlık Bakanlığı 2007 yılı Kasım ayında koruyucu,tamamlayıcı ve önleyici tıp alanında tıbbi sülük uygulamasını kabul etmiştir. Osmanlı padişahları ve saray yöneticileri, felç ve kalp krizine karşı önleyici olarak ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sülük tedavisi yaptırırlardı. Komutan Atilla'nın savaşan askerlerine daha güçlü ve enerjik olmaları için savaştan önce sülük uygulaması yaptırdığına dair akvile-i şehir harabelerinde kayıtlar bulunmuştur.

Napolyon'un her yıl Rusya'da askerlerine uygulatmak için yılda 6 milyon sülük aldığı bilinmektedir, Güzellik kraliçesi olarak bilinen Kleopatra'nın çocuk sahibi olmak için sülük uygulattırdığı ve hatta doğumdan sonra sembolik olarak firavun tabutları üzerine sülük resmi yapılmasını emrettiği rivayet edilir. Sülük mekanik olarak sadece kan emen bir hayvan olarak bilinse de bunu temas ettiği noktaya aktardığı salgısıyla da kimyasal bir etki göstermektedir ve doğal ilaç olarak Avrupa da eczanelerde yerini almıştır. Sülük vücuda uygulandığı zaman toplardamarlardaki kirli kanı emerken aynı zamanda 105 bio-aktif maddeyi vücuda zerk etmektedir.

Sülüğün bizim enjektöre çektiğimiz muhtelif ilaçlardan tek farkı ,ilaçların bizim tarafımızdan değil bu canlının bizzat kendi ağzından enjekte ediliyor olmasıdır.Dünyada 38 ülkede hastane ve kliniklerde 70'e yakın hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Avrupa'da özellikle Plastik Cerrahi alanında iyileşme süresini kısaltmak ve enfeksiyonu önlemek amacıyla yoğun olarak kullanılmaktadır. Avrupa'da bugün 200 milyona yakın sülük, hastalıkları tedavi etme amacıyla kullanılmaktadır ve Avrupalılar ''canlı eczane'' diye adlandırmışlardır.

SÜLÜK SALGISINDA GİZLENMİŞ ŞİFA KAYNAĞI BİO-AKTİF MADDELER

Anti bakteriyel

Analjezik

Anti romatizmal

Anti hipertansif

Antidepresan

Myorelaksan(kas gevşetici)

Norotrofik(sinir hücresi yenileyici)

Hirudin(kanın pıhtılaşmasını önler)

Fibrinases (yara ve skar dokusu iyileşmesini hızlandırıcı)

Collagenase (doku geçirgenliğini arttırır)

Bu bio-aktif maddelerin dışında birçok madde içermektedir.

KİMLERE UYGULAMA YAPILMAZ ?

Kan sulandırıcı kullananlar doktor kontrolünde uygulamadan üç gün öncesi ve üç gün sonrası kan sulandırıcı ilaçları almamalıdır. Kan sulandırıcı kullanırken kesinlikle uygulama yapılmaz.

Vücutta aktif kanama olduğu durumlarda;

Gebelerde

Emziren Anneler

Diyaliz Hastaları

Organ Nakli Olanlar

Hemofili Hastalarında

Kanser Hastalarında

Kansızlık

DİKKAT! VÜCUTTA BAZI BÖLGELERE UYGULAMA YAPILMAZ

Göz kapağı ve çevresi

Avuç içi ve ayak tabanı

Önemli ana damarların üzerine (boyun,çene altı,koltuk altı,ve kasık bölgesi) uygulama yapılmaz.

SÜLÜK UYGULAMASI YAPILAN HASTALIKLAR

Migren

Göz Hastalıkları

Cinsel Problemler

Sperm Azalması

Kadın ve Erkeklerde Kısırlık

Cilt Hastalıkları(Egzema,Sedef)

İşitme Bozuklukları

Kireçlenme

Kalp Damar Hastalıkları

Hipertansiyon

Felç

Tiroid Hastalıkları

Hormonal Bozukluklar

Kangren

Yanık

Hemoroid

Geçmeyen Ameliyat İzleri

Genital ve Vajinal Bölgede Kaşıntı

Adet Düzensizlikleri

Adet ağrıları

Romatizmal Hastalıklar

Kronik Yorgunluk

Meniere Sendromu

Bel ve Boyun Fıtığı

Ürtiker

Erken Menopoz

Vaginismus

Prostat Hastalıkları

Endometrozis

Kadın Hastalıkları

Diş Eti Hastalıkları

Uçuk(herpes)

Varikosel

Vajinal Akıntı

Parkinson

Alzehimer

Panik Atak

Depresyon

Unutkanlık

SÜLÜK UYGULAMASI İLE YAŞLANMAYI ÖNLEYEN DÜNYA STARLARI

DEMI MOORE

VICTORİA BECKHAM

KIM KARDASHIAN

EMMA PARKER BOWLES

AMELİYATSIZ KOZMETİK OLARAK BİLİNEN, RUS BAYANLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ DOĞAL UYGULAMA YÖNTEMİ SÜLÜK UYGULANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR ?

Uygulanacak sülükler ortalama 1-2 gram ağırlığında olmalıdır.

Yüz uygulaması için bebek sülükler tercih edilmelidir

Uygulanacak sülükler tıbbi sülük olmalı ve tek kullanımlık olmalıdır.

Uygulamalarda çok kanama olacağından büyük sülükler tercih edilmemelidir.

Uygulamadan 3 gün önce ve 3 gün sonra protein tüketilmemelidir.

Sülük tedavisi kişiye özel bir uygulamadır

Yaş,hastalığın klinik tablosu, kilo, geçirmiş ameliyatlar ,kan durumu ile ilgili bilgiler alınır sonrasında uygulama yapılmaya karar verilir.

Uygulanacak bölgede parfüm, ağrı kesici kremler, sabunlar ve kimyasallar kullanılmamalıdır

Uygulamadan sonra doğal olarak kanı sulandıran limon, portakal, greyfurt, kiraz, yoğurt tüketilmemelidir.

Uygulama süresi ortalama 30 ile 45 dakika arasıdır bu süreden fazla vücutta tutulmamalıdır.

Sülüklerin içinde doğal kan sulandırıcı olduğundan dolayı 4 – 8 saat arası kanama olabilir endişe edilmemelidir, gerekirse doktor tavsiyesi ile kanama durdurulabilir.

2-4 saat arası kanaması toksinlerin dışarı atılması açısından önemlidir.

Uygulanan bölgede toksinler atıldığı için kaşıntı, kızarıklık, ağrı, akıntı, ödem olabilir ve enfeksiyon açısından endişe edilmemelidir.

Kaşıntı varsa doğal elma sirkesi sulandırılarak kaşınan bölgeye kompres yapılır.

Uygulanan bölgede yaranın kısa sürede iyileşmesi için kantaron yağı, zeytinyağı veya doğal bal ile 2 hafta süreyle günde 2-3 kez sürülür

Uygulamadan sonra 2 saat yemek yenilmemeli,3 gün protein tüketilmemeli, 24 saat duş alınmamalıdır.