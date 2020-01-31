Sigara bırakıldığında akciğerler kendi kendini yenileyebiliyor

40 yıl boyunca sigara içtikten sonra sigarayı bırakanlarda bile akciğer hücreleri tütünün zararlı etkilerine hiç maruz kalmamış gibi kendini yenilebiliyor! Evet, evet yanlış duymadınız! Bir dergide yer alan çalışma, şimdiye kadar doğru bildiğimiz bir yanlışı tüm detaylarıyla ortaya koydu.

Çok uzun zamandır akciğer kanserine yol açan genetik mutasyonların kalıcı olduğu düşünülüyordu. Bilim insanlarının yaptığı araştırma, genetik mutasyona uğramamış olan az sayıdaki hücrelerin akciğerleri tamir edebildiğini ortaya koydu. Az sayıdaki hücrenin genetik mutasyona uğramamayı nasıl başardığı henüz bilinmiyor.

Ancak araştırmaya göre sigara içme alışkanlığı bırakıldığında, bu sağlıklı hücreler büyüyerek akciğerdeki zarar görmüş hücrelerin yerine geçiyor.

40 YIL BOYUNCA İÇİLSE BİLE YENİLEYEBİLİYOR

Wellcome Sanger Enstitüsü'nden Doktor Peter Campbell, "Kaydadeğer sonuçlardan biri, 40 yıl boyunca sigara içtikten sonra sigarayı bırakan hastalarda bile hücrelerin tütünün zararlı etkilerine hiç maruz kalmamış gibi yenilenebilmesiyedi" dedi.

Tütünde bulunan binlerce kimyasal, akciğer hücrelerindeki genetiği bozuyor ve onları yavaş yavaş sağlıklı hücreden kanserli hücreye dönüştürüyor. Araştırma, sigarayı bırakan kişilerin hücrelerinin yüzde 40'a kadar varan bir kısmının, hiç sigara içmemiş kişilerin hücreleri kadar sağlıklı olduğunu gösterdi.

Bilim insanları şimdi akciğerin ne kadarlık bir kısmının iyileştiği üzerinde çalışıyor. Araştırma, kılcal damarlar arasında oksijen ve karbondioksit değişimini sağlayan alveoller gibi küçük yapılar yerine ana havayolları üzerine odaklanıyor.