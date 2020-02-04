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Çocukları bağımlılığından korumanın 12 yolu

Günlük yaşamda yetişkin bireyler için gerekli olan kullanımı, özellikle çocukluk çağında gerekli kontrol sağlanmadığında önemli sorunları beraberinde getiriyor. Ailelerin internet kullanımında bilinçli olması ve çocukların da dijital dünya ile ilişkilerinin sınırlandırılması konusunda, gerektiğinde uzman desteği alması büyük önem taşıyor. Uz. Psk. Özlem Soysal, internetin doğru kullanımı hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 4.2.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 15:04 ABONE OL
Çocukları internet bağımlılığından korumanın 12 yolu

ÇOCUKLARA İNTERNETİ TAMAMEN YASAKLAMAYIN

Çocukların kullanımındaki yetkinlikleri, tablet, akıllı telefon gibi teknolojik aletlere hakim olması, onların üstün zekalı olduğu yönünde değerlendirilse de bu durum, zekayla doğru orantılı değildir. Çocukları tümüyle internetten alıkoymak veya teknolojik aletleri yasaklamak ya da onları tamamıyla özgür bırakmak yanlış bir tutumdur. En ideal yol çocukların yaşına, internet içeriğine ve süresine göre bir denetleme mekanizması oluşturmaktır. Bu sayede hem gelişen dünyaya ayak uyduracak hem de teknoloji bağımlılığa yakalanmayacaktır.

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Çocukları internet bağımlılığından korumanın 12 yolu
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