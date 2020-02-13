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Dizde ön çapraz bağ yaralanmalarına dikkat!

mevsiminin en keyifli etkinliklerinden biri hiç kuşkusuz kayak. Ülkemizde sayısı giderek artan kayak merkezlerinin yanı sıra yurt dışına yönelik kış turizmi tercihindeki artış, kayak sporuna bağlı yaralanmaların da daha sık yaşanmasına neden oluyor. Bu yaralanmalardan en sık görüleni ise dizlerdeki ön çapraz bağ yırtıkları.

Giriş Tarihi: 13.2.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 17:20 ABONE OL
Dizde ön çapraz bağ yaralanmalarına dikkat!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Karahan, özellikle son 10 yılda spora olan ilginin artması nedeniyle ön çapraz bağ yaralanmalarında önemli bir artış olduğuna dikkat çekerek, "Kayak sırasında dizde meydana gelen yaralanmaların asla hafife alınmaması gerekiyor. Ağrı kendiliğinden geçse bile mutlaka bir hekime başvurulmalı. Çünkü ön çapraz bağ yaralanmaları zamanında tedavi edilmezse menisküste yırtığa yol açabiliyor, bunun sonucunda daha komplike bir tedavi zorunlu hale gelebiliyor" uyarısında bulunuyor.

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Dizde ön çapraz bağ yaralanmalarına dikkat!
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