Cevizli suyun inanılmaz faydaları

Ceviz suyu, C vitamini, B12, E, K: A vitaminleri, tiamin: beta-karoten, lutein ve zeaksantin, riboflavin, niasin, pantotenik asit, B6, folat açısından zengin olan harika bir besindir. Ceviz suyunda ayrıca kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, çinko, bakır, manganez ve selenyum gibi minerallerden bol miktarda bulunur. Kolestrolü düşürür, kabızlığı giderir, kilo vermeye yardımcı olur. Peki cevizli suyun vücudumuza ne gibi faydaları bulunur? İşte aç karna cevizli su içmenin mucizevi faydaları...
Giriş Tarihi: 11.3.2020 09:18Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 09:34ABONE OL
Bir bardak suyun içine bir tam ceviz koyup bir gece bekleterek ceviz suyu elde etmeniz mümkün. Peki ceviz suyunun sağlığımıza faydaları neler? İşte cevabı...