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nedir? İşte litresi 7 bin liraya satılan propolisin mucizevi faydaları

Corona virüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Uzmanlar corona virüse karşı korunmak için sisteminin ne kadar önemli olduğuna dair uyarılarda bulundu. Besinler bağışıklık sistemini koruma ve güçlendirme konusunda büyük önem taşıyor. Özellikle son zamanlarda ciddi şekilde rağbet gören sistemini koruyarak güçlendiriyor. , arıların iğne yapraklı ağaçlardan, bitkilerin tomurcuk, yaprak, gövde ve salgılarından topladığı maddeleri başlarında bulunan salgı bezlerinden salgıladıkları enzimlerle işleyerek ürettiği, reçine benzeri bir ürün olarak adlandırılıyor. Propolis, bir dizi işlemden geçirilerek sıvılaştırıldıktan sonra litresi 7 bin liraya satılıyor. Virüslere karşı koruyan ürüne artan ilgi nedeniyle arıcılar erken açtıkları kovanlardan propolis toplamaya başladı. Uzmanlar ise koronavirüs nedeniyle talebin arttığı propolise karşı sahtecilik uyarılarında bulunuyor. Çocuklarda yaşlılara kadar birçok kişinin şifa deposu olarak tükettiği propolis faydalarına inanamayacaksınız. İşte ve bağışıklığı güçlendirmenin yollarI

Giriş Tarihi: 22.3.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 12:26 ABONE OL
Propolis nedir? İşte litresi 7 bin liraya satılan propolisin mucizevi faydaları

Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle sistemlerini güçlendirmek isteyenler, doğal ve organik ürünlere yöneldi. Bu ürünler arasında arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarındaki öz sıvılarından topladığı güçlü antioksidan etkilere sahip olduğu bilinen isimli macun kıvamındaki ürün, en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Bir dizi işlemden geçirilerek sıvılaştırılan ve litresi 7 bin liraya alıcı bulan sistemini güçlendirdiği insanları virüslere karşı koruyor. Türkiye'de az miktarda üretilen gerçek propolis ise yok satıyor. Arıcılar, yoğun talep nedeniyle erkenden açtıkları kovanlardan propolis toplamaya çalışıyor. Uzmanlar son günlerde koronavirüs nedeniyle talebin arttığı propolis ürünlerine karşı sahtecilik uyarılarında bulunuyor.

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Propolis nedir? İşte litresi 7 bin liraya satılan propolisin mucizevi faydaları
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