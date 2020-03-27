Sumak nedir, corona virüse faydalı mı? Sumak suyu nasıl hazırlanır ve faydaları nelerdir?

Alternatif tıpta sıklıkla yer verilen ve soğuk algınlığı enfeksiyonları sebebiyle ortaya çıkan belirtilerin ortadan kaldırılmasında etkili olan sumak, ateş düşürücü etkisiyle de biliniyor. Sumağın bu etkisinden faydalanmak için yıllardır, sumak suyu hazırlanıp içiliyor. Peki sumak suyu nasıl hazırlanır? Faydaları sebebiyle uzun yıllardan tüketilen bitki çayları arasında sumak suyu, antiseptik özellikleri sayesinde pek çok hastalığa iyi geliyor. İşte şifa kaynağı olarak bilinen sumak suyu nasıl hazırlanır, sumağın faydaları nelerdir?

SUMAK NEDİR?

Sumak, çalı görünümünde bir bitki cinsidir.

Sumak bitkisinin meyvesi küre biçiminde, kırmızımsı, ekşi lezzette olur. Uygun yöntemlerle kurutulduktan sonra, sofra tuzuyla karıştırılıp öğütülür ve baharat olarak kullanılan "sumak" elde edilir. Özellikle kokuyu azalttığı için soğan salatalarında tercih edilir.

Türkiye'de Doğu Anadolu Bölgesi dışında her yerde yetişir.

Sumağın faydaları, sumak suyu nasıl hazırlanır ve konuyla ilgili merak edilen diğer detayları…

Alternatif tıpta sıklıkla yer verilen ve soğuk algınlığı enfeksiyonları sebebiyle ortaya çıkan belirtilerin ortadan kaldırılmasında etkili olan sumak, ateş düşürücü etkisiyle de biliniyor. Sumağın bu etkisinden faydalanmak için yıllardır, sumak suyu hazırlanıp içiliyor. Peki sumak suyu nasıl hazırlanır? Faydaları sebebiyle uzun yıllardan tüketilen bitki çayları arasında sumak suyu, antiseptik özellikleri sayesinde pek çok hastalığa iyi geliyor. İşte şifa kaynağı olarak bilinen sumak suyu nasıl hazırlanır, sumağın faydaları nelerdir?

SUMAK NEDİR?

Sumak, çalı görünümünde bir bitki cinsidir.

Sumak bitkisinin meyvesi küre biçiminde, kırmızımsı, ekşi lezzette olur. Uygun yöntemlerle kurutulduktan sonra, sofra tuzuyla karıştırılıp öğütülür ve baharat olarak kullanılan "sumak" elde edilir. Özellikle kokuyu azalttığı için soğan salatalarında tercih edilir.

Türkiye'de Doğu Anadolu Bölgesi dışında her yerde yetişir.

Sumağın faydaları, sumak suyu nasıl hazırlanır ve konuyla ilgili merak edilen diğer detayları…