Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı! Artemisia bitkisi virüsün direncini kırıyor

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun dikkat çeken açıklamaları...

LEKTİNLERDEN FAYDALANMALIYIZ

Saraçoğlu koronavirüs üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, "Koronavirüsün direncini lektin ile kırmanız gerekir. Ağır tatlı tüketmeyeceksiniz. Meyve tüketebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı bal tüketebilirsiniz. Baklava, şöbiyet ölçülü olarak tüketin. Diyabet hastaları koronavirüse karşı yatkınlık gösteriyor. Şeker hastalarında glikoz yüksek olduğundan kolayca virüs hücre içerisine girebiliyor. Bu yüzden lektinleri kullanmalıyız. Lektinler bitkisel proteinlerdir. Mercimek, baklagiller, soya fasulyesi, mısır ekmeği, her türlü tahıllarda bulunur. Bu besinler virüsü felce uğratıyor. Virüs aktive olamıyor. Uçucu yağları kullanmak da virüse karşı etkili olacaktır. Bu yağları koklayabilirsiniz. Nane, adaçayı, okaliptüs bu virüse karşı direnç oluşturuyor." dedi.

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RAMAZAN'DA ORUÇ TUTMAK...

Orucun vücut direncini artırdığını belirten Saraçoğlu, "Ramazan'da oruç tutmak bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudunuzu arındırır. Vücutlarından toksinleri atıyorlar. Hücreyi aç bıraktığınızda, bozuk proteinler, bozuk organeller hücrenin dışına atılıyor.

Artemisia bitkisi Çinliler sıtmaya karşı kullanıyorlardı. Bu bitki pelin otu, yavşan bitkisi, peygamber süpürgesi sadece koronaya karşı değil birçok virüsün direncini kırıyor. Hatta öldürebiliyor. Bu pelin otu yüksek tansiyona karşı da etkilidir. Tansiyon düşürme etkisi vardır.

Ramazan'da beslenirken ağır tatlılardan uzak durun. Sahurda ve iftarda çok fazla tuz tüketmeyin. Sahurda pirinç pilavından uzak durun. Yeşil mercimek sizi uzun süre tok tutar. Patates yemeği sağlıklı bir gıdadır. Ne kadar çok tatlı tüketirseniz o kadar çok acıkırsınız." açıklamalarında bulundu.