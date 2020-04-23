Corona virüs günlerinde oruç büyük fırsat! Araştırmalara göre oruç bağışıklık sistemini güçlendiriyor! | Video
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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, corona virüs salgınına karşı artemisia (pelin otu) bitkisinin faydalarından bahsetti. Ramazan'da tatlı ve tuz tüketimine de dikkat çeken Saraçoğlu, tok tutan besinleri anlattı. Peki corona virüs salgınında kullanılan artemisia bitkisinin vücuda nasıl bir etkisi var? Ramazan’da nasıl beslenmeliyiz? İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun dikkat çeken açıklamaları…