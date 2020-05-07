Çakşır otunun inanılmaz faydaları!

Latince bilimsel adı Ferula Communis olan Çakşır otu, 200 cm kadar uzunluğa ulaşabilen ve sarı renkte çiçekleri açan bir bitki türüdür. Çakşır otu yaprağı ve sapı içerisinde bulunan reçine, nişasta, alkaloit, saponin ve uçucu esansiyel yağlar, bitkiye 'şifalı bitki' özelliği vermektedir. İşte, uzmanlar tarafından da sıkça tavsiye edilen Çakşır otunun sağlığa faydaları...

Çakşır otu, cinsel iştah ve güç artırıcı afrodizyak özelliklere sahip bir bitkidir. Kas gücünü artırıcı özellikleri vardır. Ayrıca erkeklerde kısırlığa karşı doğal bitkisel tedavi ile çözüm de sağlamaktadır. Özellikle kas tutulmaları ve ağrıları için de kas gevşetici, stres ve sinir azaltıcı, heyecanı engelleyici özellikleri ile psikolojik iktidarsızlık sorunu yaşayan erkekler için de kullanılabilen doğal bir çözümdür. Balgam sökücü ve akciğerden balgam atıcı, ciğeri temizleyici olması da bebeklerde bronşit ve astıma iyi gelen bitkiler arasında olmasına sebep olmaktadır. Yan etkisi var mı?

Bilimsel olarak Çakşır otunun herhangi bir yan etkisine rastlanmamıştır. Ancak belli kürler halinde ve uygun dozlarda kullanılması tavsiye edilir.

Hazırlanışı ve kullanılışı

Çakşır Otu Kökü taze halde toplandıktan sonra güneş görmeyen açık havada yazın kurutularak toz haline getirilir. Güneş ışınları çaksır otu kökündeki maddeleri bozabilmektedir. Çakşır otu 150 gram miktara 3 kilo bal ile macun yapılmak suretiyle kullanılır. 1 su bardağı kaynar suyun içine 1 tatlı kaşığı çakşır kökü konularak demlemek surutiyle hazırlanan çay da içilebilir. Çakşır Otu düzenli kullanıldığı zaman olumlu etkileri görülmektedir.