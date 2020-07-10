Bu illerde görüldü! 'Beyin yiyen amip' böyle bulaşıyor!

"BEYNE ULAŞTIĞINDA AĞRI KESİCİLER YANIT VERMİYOR"

Amipin sıcak ortamları seven bir bakteri olduğunu anlatan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Halil Olgün Peker ise "Burundan girerek burun mukozasından burun siniri yoluyla beyne kadar ulaşıyor. Beyinde şiddetli bir menenjit tablosuna yol açıyor. Bu tablo çok ağır ve hızlı geliştiğinden hastalarda kısa süre içerisinde ölümle sonuçlanıyor. Bu nedenle tedavisi halen net olarak bulunamamış bir hastalık. Hastalığın 5-10 günlük bir periyodu var. Virüs önce burundan giriyor ve burada bir burun enfeksiyonu, sinüzit bulguları oluşturuyor. Sonra burun tıkanıklığı ve ateş belirtileri görülüyor. Beyne ulaştığında ise ağrı kesicilere cevap vermeyen bir baş ağrısı yaşanıyor. Bunun dışında ense sertliği ve şuur değişiklikleri gibi şikâyetlere bile yol açıp hastaları komaya sokabiliyor. Ani beyin ödemi sonrasında da hastalar hayatını kaybediyor" ifadelerini kullandı.