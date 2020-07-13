Tonik olarak saf gül suyu kullanın

Bütün gün maske takma zorunluluğu olanlar, ciltlerini nasıl daha etkili bir şekilde koruyabilir? Liv Hospital Dermatoloji Uzmanı Dr. Figen Akın anlattı... Sivilce oluşmasının en büyük nedeni, yağ bezlerinin aşırı çalışmasıdır. Yağ bezi salgısı olan sebum, yağ asitlerinden, trigliseridlerden, yağ esterleri ve skualenden oluşur. Yağ bezi içeriği olan serbest yağ asitlerinin parçalanması, bu bölgede iltihabi reaksiyonları başlattığı gibi patojen bakterilerin çoğalmasını da tetikler. Covid döneminde zorunlu olarak kullandığımız maskeler maalesef yüzümüzde terleme ve sürtünme ile sivilcelenmenin oluşumu için uygun ortam yaratır. Ter salgısının artması, direkt olarak yağ üretimini de artırır. Ter ve yağlanma, cildin mikrobiyatasını bozarak bazı patojen cilt akarlarının çoğalmasına neden olur. Demodikozis denilen ve normal olarak cildin yağlı bölgelerinde bulunan akarın miktarı, yağlanmayla birlikte artar. Yüzün özellikle maske ile örtülü kalan kısımlarında sivilcelenmeye neden olur. Gün boyu maske ile örtülü olan kısımlarda artan ısı ile birlikte cilt damarlarında genişleme ve kızarıklık meydana gelir. Ciltte oluşan bu kızarıklıklar bir süre sonra kalıcı hale gelerek roza (gül hastalığı) dediğimiz ciltte kızarıklık ve sivilcelenme ile ortaya çıkan bir tabloya neden olabilir. Baskı, ısı ve sürtünme kıl köklerinde tahrişe neden olarak sivilce çıkışını tetikler. Gün boyu maske takma zorunluluğunun olduğu durumlarda sürtünme etkisi ile mekanik akne oluşabilir.Yumuşak, cildi tahriş etmeyecek temizleyiciler ile bakım yapılmalıdır.Tonik olarak saf gül suyu, mineralli su veya maden sodası ile silinerek kızarık yatıştırılabilir.Cildin mikrobiyatasını bozarak akne ve roza hastalığında alevlenmelere neden olabileceği için aşırı cilt temizliğinden kaçınmak gerekir.Maskelerin yarı geçirgen olmasına özen gösterilmelidir. Sentetik, hava almayan maskeler, cilt yapısını bozarak irritan ve kontakt egzamalara neden olabilir.ALKOLLÜ mendillerin içerdiği alkol yüzde 60'ın altında ise virüslere karşı hiçbir etkisi olmaz. Alkolün antiviral etkisi yüzde 60-90 oranlarında ortaya çıkar. Yüzde 50'nin altında alkolün mikroorganizmalar üzerindeki etkisi belirgin olarak düşmektedir. Bu nedenle kullandığımız kolonya ve alkollü ürünlerde içeriğindeki alkolün yüzde 60-90 arasında olmasına özen gösterilmelidir.EL yıkama, virüsten korunmak için en etkili yöntemdir. Parmak araları, bilek bölgeleri dahil, el içleri sabunla mutlaka çok iyi bir şekilde 20 saniye boyunca yıkanmalı. Her el yıkama sonrası da mutlaka derinin kuruluğunu önlemek amacıyla nemlendirici kullanılmalı. Çünkü çok fazla el yıkama, bir süre sonra deride tahriş ve buna bağlı dermatitlere neden oluyor. Bütünlüğü bozulan deri, her türlü virüs ve bakteriler için giriş yolu oluşturabiliyor. Tırnak temizliğine de dikkat edilmeli, tırnaklar kısa kesilmelidir.