2020 LGS lise taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir! Lise tercihleri sonrası MEB taban puanları açıklandı mı?

e-Okul öğrenci portalı üzerinden hem il il yüzdelik dilim hesaplayabilir hem de tercih işlemlerinizi yapabilirsiniz. 2020 LGS lise taban puanları günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Öğrencilerin aileleri de okul araştırmaları yaparak çocuklarının başarılı bir kariyer çizmesi için çaba harcıyor. MEB, 2020 merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarını açıkladı. LGS lise tercihlerinizi buradan faydalanarak yapabilirsiniz. İşte Ankara, İzmir, İstanbul LGS lise taban puanları listesi...
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ÖZEL LİSELERİN TABAN PUANLARI
SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ
Ön kayıt dönemi (20 Temmuz 2020) taban puanı 456,0000'dır.
AMERİKAN ROBERT LİSESİ
Kız öğrenci taban puan : 479 Kontenjan: 111
Erkek öğrenci taban puan: 479
Kontenjan: 110
NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ
1.Ön Kayıt- Kayıt Dönemi için taban puan 446.0
ALMAN LİSESİ
Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470
ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ
2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180
Kız Yatılı kontenjanı: 12
Erkek Yatılı kontenjanı: 21
1.Ön Kayıt Dönemi Taban Puanı: 446
SAINT-MICHEL FRANSIZ LİSESİ
Geçtiğimiz sene 1. dönem kayıt taban puanı: 454.0000 puandı.
SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ
1. Ön kayıt dönemi taban puanı: 460.0000
SEV AMERİKAN KOLEJİ
Kontenjan: 45
Taban puan: 462.0000
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ
2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek
2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470.0000