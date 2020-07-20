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2020 LGS İstanbul, Ankara, İzmir! Lise tercihleri sonrası MEB taban puanları açıklandı mı?

Milyonlarca öğrenci için büyük gün geldi çattı! LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra LGS hakkında araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. İyi bir kariyerin ana basamağı olan kaliteli bir lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler, 2020 LGS lise İstanbul, Ankara, İzmir taban puanlarını inceleyerek doğru tercih için çalışmalara başladı. gelişmesine göre 2020 LGS tercihleri bugün başladı. Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih listesinin dışında Anadolu, Meslek ve Anadolu İmam Hatip liseleri de tercih edebilirsiniz. Yüzdelik dilimler de açıklandı!

Giriş Tarihi: 20.7.2020 14:27 Son Güncelleme: 20.7.2020 14:29 ABONE OL
2020 LGS lise taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir! Lise tercihleri sonrası MEB taban puanları açıklandı mı?

e-Okul öğrenci portalı üzerinden hem il il yüzdelik dilim hesaplayabilir hem de tercih işlemlerinizi yapabilirsiniz. 2020 LGS lise taban puanları günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Öğrencilerin aileleri de okul araştırmaları yaparak çocuklarının başarılı bir kariyer çizmesi için çaba harcıyor. MEB, 2020 merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarını açıkladı. LGS lise tercihlerinizi buradan faydalanarak yapabilirsiniz. İşte Ankara, İzmir, İstanbul LGS lise taban puanları listesi...

SON DAKİKA - 2020 LGS LİSE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI! TIKLAYIN...

2020 LİSE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI

ÖZEL LİSELERİN TABAN PUANLARI

SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

Ön kayıt dönemi (20 Temmuz 2020) taban puanı 456,0000'dır.

AMERİKAN ROBERT LİSESİ

Kız öğrenci taban puan : 479 Kontenjan: 111

Erkek öğrenci taban puan: 479

Kontenjan: 110

NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ

1.Ön Kayıt- Kayıt Dönemi için taban puan 446.0

ALMAN LİSESİ

Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470

ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ

2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180

Kız Yatılı kontenjanı: 12

Erkek Yatılı kontenjanı: 21

1.Ön Kayıt Dönemi Taban Puanı: 446

SAINT-MICHEL FRANSIZ LİSESİ

Geçtiğimiz sene 1. dönem kayıt taban puanı: 454.0000 puandı.

SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ

1. Ön kayıt dönemi taban puanı: 460.0000

SEV AMERİKAN KOLEJİ

Kontenjan: 45

Taban puan: 462.0000

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek

2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470.0000

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2020 LGS lise taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir! Lise tercihleri sonrası MEB taban puanları açıklandı mı?
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