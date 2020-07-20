2020 LGS lise taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir! Lise tercihleri sonrası MEB taban puanları açıklandı mı?

e-Okul öğrenci portalı üzerinden hem il il yüzdelik dilim hesaplayabilir hem de tercih işlemlerinizi yapabilirsiniz. 2020 LGS lise taban puanları günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Öğrencilerin aileleri de okul araştırmaları yaparak çocuklarının başarılı bir kariyer çizmesi için çaba harcıyor. MEB, 2020 merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarını açıkladı. LGS lise tercihlerinizi buradan faydalanarak yapabilirsiniz. İşte Ankara, İzmir, İstanbul LGS lise taban puanları listesi...