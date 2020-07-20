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Çok sıcak havada soğuk içecekler içerseniz...

Diş Hekimi Dr. Hakan Sarıyar, sıcak havalarda çok soğuk içecekler içilmemesi gerektiğini söyledi. Sarıyar, “Çok sıcak havada soğuk içecekler içerseniz diş minelerinde ince çatlaklar oluşur buda dişlerinizin erken çürümesine neden olur” dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 14:28 ABONE OL
Çok sıcak havada soğuk içecekler içerseniz...

Özellikle yaz aylarında harareti dindirmek amacıyla tercih edilen soğuk suların dişlerde şok etkisine neden olduğunu kaydeden Diş Hekimi Dr. Hakan Sarıyar, "Tüketilen bu suların dişlerde çatlaklara ve kırılmalara sebep olur. Yaz aylarında hava sıcaklığına bağlı olarak daha çok ihtiyaç duyulan soğuk yiyecek ve içecekler, vücudu içeriden serinlettiğinden yoğun olarak tüketiliyor.

ASİTLİ VE SOĞUK İÇECEKLER...

Özellikle de buzlu, asitli ve soğuk içeceklerin serinlik verirken, diş sağlığımızda sorunlara neden olabileceğini de unutmamak gerekiyor" açıklamalarında bulundu.

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Çok sıcak havada soğuk içecekler içerseniz...
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